Τουρκία: Βίντεο με τον 14χρονο ένοπλο λίγο πριν το μακελειό – Είχε σχεδιάσει την επίθεση

Ο πατέρας του 14χρονου, ο οποίος είναι αστυνομικός, κρατείται από τις αρχές, καθώς τα όπλα με τα οποία έγινε η επίθεση ανήκαν στον ίδιο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο 14χρονος  Ισά Αράς Μερσινλί

  • Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί σκότωσε 8 μαθητές και έναν δάσκαλο σε σχολείο στο Καχραμανμαράς και τραυμάτισε 13 άτομα πριν αυτοκτονήσει.
  • Η επίθεση είχε προγραμματιστεί από τις 11 Απριλίου, σύμφωνα με έγγραφο που βρέθηκε στον υπολογιστή του δράστη.
  • Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον 14χρονο μέσα στην τάξη λίγο πριν ξεκινήσει την επίθεση.
  • Ο πατέρας του, αστυνομικός επιθεωρητής, κρατείται καθώς τα όπλα της επίθεσης ανήκαν σε αυτόν, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη.
  • Οι αρχές έχουν κατασχέσει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του δράστη για να διερευνήσουν τα κίνητρα της επίθεσης.
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 14χρονο, Ισά Αράς Μερσινλί που σκότωσε 8 μαθητές και έναν δάσκαλο και τραυμάτισε ακόμη 13 ανθρώπους σε σχολείο στο Καχραμανμαράς στη νότια Τουρκία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο με τον 14χρονο ένοπλο λίγο πριν ξεκινήσει να πυροβολεί τους δασκάλους και τους συμμαθητές του. Στο βίντεο φαίνεται ο έφηβος να περιφέρεται μέσα στην τάξη.

Η τουρκική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο 14χρονος, που αυτοκτόνησε μετά την επίθεση, είχε σχεδιάσει την επίθεση από τις 11 Απριλίου με βάση έγγραφο που βρέθηκε στον υπολογιστή του.

Οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα κίνητρα της επίθεσης και γι’ αυτό έχουν κατασχέσει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του δράστη.

Μετά την επίθεση συνελήφθησαν οι γονείς του 14χρονου. Σύμφωνα με τις αρχές, ο πατέρας του δράστη, ένας αστυνομικός επιθεωρητής κρατείται ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη. Τα όπλα με τα οποία επιτέθηκε στους συμμαθητές του ο 14χρονος ανήκαν στον πατέρα του.

