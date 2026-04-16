Τουρκία: Μπλόκο σε 66 URL και κλείσιμο ομάδας 100.000 μελών μετά τις φονικές επιθέσεις στα σχολεία

Μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στις επαρχίες Καχραμανμαράς και Σανλιούρφα, οι τουρκικές Αρχές προχώρησαν σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε επίπεδο ερευνών για διαδικτυακή στοχοποίηση και διάδοση προκλητικού περιεχομένου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήθηκε ο αποκλεισμός πρόσβασης σε 66 διευθύνσεις URL που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διάδοση προκλητικών αναρτήσεων και υλικού που σχετίζεται με τις επιθέσεις στο Telegram, ενώ παράλληλα τέθηκαν στο «στόχαστρο» λογαριασμοί που διέδιδαν εικόνες του περιστατικού και περιεχόμενο που θεωρείται ικανό να προκαλέσει δημόσια αναστάτωση.

Επιπλέον, έκλεισε ομάδα στο Telegram με την ονομασία C31K, η οποία αριθμούσε περίπου 100.000 μέλη και στην οποία κοινοποιείτο υλικό με την αιματηρή επίθεση.

Τουλάχιστον 67 άτομα υπό κράτηση για στοχοποίηση 54 σχολείων μετά τις επιθέσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ενημέρωσε εκ νέου για τις διαδοχικές επιθέσεις, αναφέροντας ότι έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί που στοχοποίησαν σχολεία και προκάλεσαν ανησυχία στο κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν τεθεί υπό κράτηση 67 χρήστες που φέρονται να στοχοποίησαν 54 σχολεία, ενώ, οι νομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι συνολικά, έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί που διακινούσαν υλικό των περιστατικών παρά την απαγόρευση δημοσίευσης, καθώς και περιεχόμενο που μπορούσε να προκαλέσει φόβο και πανικό στο κοινό ή να εξυμνεί το έγκλημα.

Στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας, έχουν κινηθεί διαδικασίες εις βάρος 130 κατόχων λογαριασμών, ενώ, 95 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση και άλλοι 35 αναζητούνται. Παράλληλα, έχει διαταχθεί το μπλοκάρισμα 1.104 λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με εισαγγελικές αρχές σε όλη τη χώρα, καθώς και με τα αρμόδια υπουργεία, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψηφιακού περιεχομένου που θεωρείται ότι υποκινεί βία ή προκαλεί κοινωνική αναστάτωση.

Διαβάστε επίσης