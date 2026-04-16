Τουρκία: Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων του μακελειού σε σχολείο

Ο πατέρας του δράστη ανέφερε ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και επισκεπτόταν ψυχολόγο 

Εύη Απολλωνάτου

  • Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί σκότωσε 8 μαθητές και μια δασκάλα σε σχολείο στο Καχραμανμαράς πριν αυτοκτονήσει.
  • Τα φέρετρα των θυμάτων μεταφέρθηκαν τυλιγμένα με την τουρκική σημαία σε τζαμί, παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και συγγενών.
  • Τα όπλα της επίθεσης ανήκαν στον πατέρα του δράστη, αστυνομικό, ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνώριζε πώς τα πήρε ο γιος του.
  • Ο 14χρονος είχε ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε υποστήριξη από ψυχολόγο, ο οποίος προειδοποίησε για πιθανή ανάγκη ψυχιατρικής φροντίδας.
  • Κυκλοφορεί βίντεο με τον δράστη να κάνει σκοποβολή, το οποίο τράβηξε ο πατέρας του πριν την επίθεση.
Βαρύ είναι το κλίμα στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας που έχουν ξεκινήσει οι κηδείες των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο. Συνολικά 8 μαθητές και μία δασκάλα σκοτώθηκαν όταν ο 14χρονος, Ισά Αράς Μερσινλί άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα φέρετρα τεσσάρων μαθητών, των 11χρονων Μπελινάι Νουρ Μποϊράζ, Μπαϊράμ Νάμπι, Σισίκ, του Κερέμ Ερντέμ Γιουνγκιόρ και της 11χρονης Ζεϊνέμπ Κιλίτς μεταφέρθηκαν τυλιγμένα με την τουρκική σημεία σε τζαμί.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου, η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκόκτας, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων καθηγητής Δρ. Σαφί Αρπαγκούς, ο γιος του Τούρκου προέδρου, Μπιλάλ Ερντογάν.

Η σορός του 11χρονου Αντνάν Γκόκτουρκ Γιεσίλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην επίθεση, μεταφέρθηκε στην πόλη Οσμανίγιε από όπου κατάγεται η οικογένειά του.
Έντονη ήταν η συγκίνηση και στην κηδεία της δασκάλας Άιλα Κάρα με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να αισθανθεί αδιαθεσία και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Νέο βίντεο με τον δράστη να κάνει σκοποβολή

Τα όπλα με τα οποία ο Ισά Αράς Μερσινλί επιτέθηκε στο σχολείο του ανήκαν στον αστυνομικό πατέρα του. Ο πατέρας του 14χρονου, ο οποίος είναι αστυνομικός επιβεβαίωσε ότι ανήκουν στον ίδιο αλλά ανέφερε ότι τα κλείδωνε στο σπίτι και δεν γνωρίζει πώς κατάφερε ο γιος του να τα πάρει.

Ο πατέρας του 14χρονου σε δημόσια δήλωση του εξήγησε ότι πράγματι είχε πάει για σκοποβολή τον γιο του και είχε τραβήξει βίντεο. Ένα από αυτά τα βίντεο κυκλοφορεί στα τουρκικά ΜΜΕ.

Επιπλέον ανέφερε ότι ο έφηβος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και γι’ αυτό έβλεπε ψυχολόγο, ο οποίος προειδοποίησε την οικογένεια πώς ο 14χρονος ενδέχεται να χρειαστεί ψυχιατρική υποστήριξη.

