ΗΠΑ: Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας – Νεκρός ο 15χρονος

Άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης

Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε τη Δευτέρα μια καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ όπου συνέβη το περιστατικό.

Ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός. «Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, από όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.

