Οι άλυτες δολοφονίες στην «Οδό των Εραστών» πριν από 36 χρόνια εξιχνιάστηκαν

Σε έναν αδιέξοδο δρομάκι στο Χιούστον του Τέξας, πριν από 36 χρόνια ένα νεαρό ζευγάρι βρέθηκε δολοφονημένο μέσα στο αυτοκίνητό του.

Η υπόθεση που έγινε γνωστή ως οι δολοφονίες ως «Lovers' Lane», οι απόμερες περιοχές όπου καταφεύγουν ερωτευμένα ζευγάρια, παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μέχρι πρόσφατα, όταν ανακοινώθηκε η σύλληψη ενός 64χρονο σήμερα άνδρα.

Ο Φλόιντ Ουίλιαμ Πάροτ, κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού για τις δολοφονίες της 22χρονης Σέριλ Χένρι και ο 21χρονος Γκάρλαντ Άντριου Άτικνσον, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στις 23 Αυγούστου 1990, ένας φύλακας ασφαλείας πραγματοποιούσε μια συνηθισμένη περιπολία όταν παρατήρησε ένα όχημα παρκαρισμένο σε αδιέξοδο. Όταν το όχημα δεν είχε κινηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ο φύλακας το πλησίασε και βρήκε μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν επίσης έναν άνδρα που δεν ανταποκρινόταν. Και τα δύο θύματα, είχαν υποστεί θανατηφόρα τραύματα στον αυχένα τους.

Η συνεχής έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του Πάροτ ως υπόπτου τον Μάρτιο του 2026. Στις 25 Μαρτίου 2026, οι ντετέκτιβ του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της HPD και ειδικοί πράκτορες του FBI συνέλαβαν τον Πάροτ στο Λίνκολν της Νεμπράσκα. Αναμένεται να εκδοθεί στην κομητεία Χάρις, ενώ σε περίπτωση που κριθεί ένοχος κινδυνεύει με την ποινή του θανάτου.

Η αστυνομία του Χιούστον, η Εισαγγελία της Κομητείας Χάρις, το FBI και η Μονάδα Ανεξιχνίαστων Υποθέσεων και Αγνοουμένων της Εισαγγελίας του Τέξας συνεργάστηκαν στην υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά πέρασαν δεκαετίες χωρίς να βρεθούν απαντήσεις.

Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τι την οδήγησε να εστιάσει στον Πάροτ, αλλά ανέφερε ότι ο ίδιος ταυτοποιήθηκε ως ύποπτος αυτό το μήνα.