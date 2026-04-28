LIVE: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, ο πρώτος «τελικός» των play offs της Euroleague

Οι «πράσινοι», έστω και με μειονέκτημα έδρας, καλούνται να διορθώσουν τα λάθη της σεζόν και να διεκδικήσουν την παρουσία τους σε τρίτο διαδοχικό Final Four, με φόντο το όγδοο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Ωστόσο, η σειρά ξεκινά με σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Κώστας Σλούκας θα μείνει εκτός λόγω ρήξης έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, χάνοντας τα play offs. Αντίθετα, ο Τσεντί Οσμάν, παρά τις ενοχλήσεις στη μέση, αναμένεται να αγωνιστεί στο Game 1 στην Ισπανία την Τρίτη (28/04), έχοντας ήδη ακολουθήσει θεραπεία.

Από την πλευρά της Βαλένθια, που είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού AKTOR στο ίδιο γήπεδο πριν από τρεις εβδομάδες, ξεχωρίζει ο Ζαν Μοντέρο, πρώτος σκόρερ της ομάδας, ενώ σημαντική συνεισφορά έχουν οι Μπαντιό, Μπρανκού, Κάμερον Τέιλορ και Νέιθαν Ρίβερς.

Οι Ισπανοί υπερτερούν στα ριμπάουντ, με μέσο όρο +4 ανά παιχνίδι, κάτι που καλείται να ελέγξει ο Παναθηναϊκός AKTOR, την ώρα που οι Κοστέλο και Σακό δίνουν μάχες στη ρακέτα. To «τριφύλλι» καλείται να εμφανίσει το καλύτερό του πρόσωπο στην Ισπανία, ώστε να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης και να πλησιάσει το Final Four της έδρας του.

