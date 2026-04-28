Τρεις κολεγιακές αδελφότητες υπό έρευνα για ακραία καψόνια «στρατολόγησης και μύησης»

Τρεις αδελφότητες του Πανεπιστημίου της Αριζόνα ερευνώνται μετά από αρκετούς ισχυρισμούς σχετικά με ακραία καψόνια και νοσηλείες φοιτητών, με τρεις από αυτές να ενδέχεται να χάσουν την αναγνώρισή τους, με τις αρχές της πανεπιστημιούπολης να επιμένουν ότι οι οργανώσεις αποτελούν «σημαντικό κίνδυνο» για τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας.

Συνολικά ελέγχονται έξι αδελφότητες, ωστόσο οι τρεις αντιμετωπίζουν τις βαρύτερες κατηγορίες με δύο να να έχουν ήδη τεθεί σε προσωρινή απώλεια αναγνώρισης.

Οι Σίγμα Άλφα Μι, Σίγμα Χι και η Πι Δέλτα Θήτα αντιμετωπίζουν πειθαρχικά μέτρα που απορρέουν από ισχυρισμούς για καψόνια, σύμφωνα με επιστολές που εστάλησαν από τον κοσμήτορα των φοιτητών και ελήφθησαν από το Fox News Digital.

Η αδελφότητα Σίγμα Άλφα Μι έχει τεθεί σε «προσωρινή απώλεια αναγνώρισης», καθιστώντας την έναν από τους δύο οργανισμούς που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης για εκδηλώσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω ισχυρισμών από νέα μέλη ότι «υπέστησαν εγκαύματα από ζεστά υγρά, αναγκαστική κατανάλωση αλκοόλ με συνέπεια τη δηλητηρίαση και μπλακ άουτ, με αποτέλεσμα τη νοσηλεία των μελών του Σίγμα Άλφα Μι», σύμφωνα με την ανακοίνωση των αξιωματούχων της πανεπιστημιούπολης.

Η Σίγμα Χι φέρεται να διοργάνωσε ένα πάρτι χωρίς αλκοόλ, αλλά καταναλώθηκε αλκοόλ, δόθηκαν ναρκωτικά εν γνώσει και εν αγνοία των μελών, και πολλοί φοιτητές χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η Φι Δέλτα Θήτα τέθηκε σε αναστολή δραστηριοτήτων για καψόνια, όπου τα μέλη φέρεται να υποβλήθηκαν σε αναγκαστική κατανάλωση αλκοόλ, εξευτελισμό, ταπείνωση και άλλες απειλητικές και επικίνδυνες συμπεριφορές.

Η Φι Δέλτα Θήτα συναντήθηκε με τον κοσμήτορα στις 15 Απριλίου και η Σίγμα Άλφα Μου στις 27 Απριλίου. Η Σίγμα Χι είχε προγραμματίσει συνάντηση για την Τρίτη, 28 Απριλίου.

Οι ισχυρισμοί υποβλήθηκαν στις αρχές της πανεπιστημιούπολης στις 22 Απριλίου, ανέφερε η επιστολή.

Οι άλλες τρεις αδελφότητες που αντιμετωπίζουν λιγότερο σοβαρές κατηγορίες είναι:

Η Σίγμα Πι Έψιλον, κατηγορείται ότι μπήκαν γυναίκες στο σπίτι της αδελφότητας υπό τις οδηγίες των μελών της, στις 9 Απριλίου, παρόλο που δεν είχαν προγραμματιστεί εκδηλώσεις για εκείνη την ημέρα. Πρόκειται να συναντηθούν με τον κοσμήτορα στις 29 Απριλίου.

Η Δέλτα Κάπα Έψιλον κατηγορείται για δυνατή μουσική και θόρυβο.

Η Θήτα Χι κατηγορείται ότι διοργάνωσε πάρτι με DJ, δυνατή μουσική και γυναίκες. Έχουν συνάντηση με τον κοσμήτορα στις 29 Απριλίου.

Το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα έχει εφαρμόσει μια αυστηρή πολιτική απαγόρευσης καψονιού από το 2001, η οποία ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2025.

Η τελευταία φορά που το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα διέκοψε τους δεσμούς του με μια αδελφότητα ήταν το 2024, όταν η Πι Κάπα Φι κρίθηκε ένοχη για καψόνια και παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του σχολείου.