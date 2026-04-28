Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο – Αισθητή και στην Αττική

Νέος ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στη Σκιάθο νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου. Η δόνηση έγινε εκ νέου αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 14,1 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου.

Υπενθυμίζεται στις λίγο μετά τις 14:00 είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά του νησιού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η δόνηση είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου, ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, το εστιακό της βάθος ήταν 13,1 χιλιόμετρα κι έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, ενώ υπήρχαν αναφορές για «κούνημα» και στα βορειότερα τμήματα του νομού Αττικής.

