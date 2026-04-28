Σεισμός τώρα: 4,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκιάθου
Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμα και στην Αττική
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στα ανοιχτά της Σκιάθου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η δόνηση είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου, ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, το εστιακό της βάθος ήταν 13,1 χιλιόμετρα κι έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, ενώ υπήρχαν αναφορές για «κούνημα» και στα βορειότερα τμήματα του νομού Αττικής.
