Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχτερ στη Σίφνο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σίφνο λίγο μετά τις 16:10 το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο το σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Σίφνου.

Λίγα λεπτά πριν σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ στη Σκιάθο, που έγινε και αισθητή στην Αττική.

