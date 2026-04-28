Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχτερ στη Σίφνο
Το επίκεντρο το σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Σίφνου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σίφνο λίγο μετά τις 16:10 το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο το σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Σίφνου.
Λίγα λεπτά πριν σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ στη Σκιάθο, που έγινε και αισθητή στην Αττική.
