Ισπανία: Η στιγμή που σπάει καλώδιο σε λούνα παρκ και οι επιβάτες βρίσκονται στον αέρα - Βίντεο

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στην Σεβίλλη, όταν καλώδιο σε δημοφιλές παιχνίδι την ώρα που επέβαιναν θαμώνες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου στο παιχνίδι τύπου bungee «Steel Max», σύμφωνα με ανακοίνωση της Seville Emergency Service Department.

Όπως έγινε γνωστό, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, με τους διασώστες να παρέχουν αρχικά τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Στη συνέχεια, δύο από αυτούς –οι επιβάτες του παιχνιδιού– μεταφέρθηκαν προληπτικά σε υγειονομική μονάδα.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε και κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή που το βαγόνι εκτοξεύεται σε μεγάλο ύψος και, ενώ αιωρείται περιστροφικά, το καλώδιο σπάει, προκαλώντας την απότομη πτώση της προς το έδαφος.

Οι δύο επιβάτες, εμφανώς σε κατάσταση σοκ, παρέμειναν δεμένοι στα καθίσματα ενώ το παιχνίδι κρεμόταν, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τη La Razón, μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας για περαιτέρω εξετάσεις.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά που επέβαιναν στο παιχνίδι, καθώς και δύο ακόμη άτομα που χτυπήθηκαν από συντρίμμια στο έδαφος. Όλοι φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η Πυροσβεστική απέκλεισε άμεσα τον χώρο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.