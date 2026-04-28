Βρετανία - Θύελλα με τις δηλώσεις του νέου πρέσβη: Αμφισβητεί την «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ

«Η μόνη “ειδική σχέση” των ΗΠΑ είναι με το Ισραήλ», όχι με τη Βρετανία, δηλώνει ο Βρετανός πρέσβης στην Ουάσιγκτον 

Δημήτρης Μάνωλης

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει για τον νέο Βρετανό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σερ Κρίστιαν Τέρνερ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πίτερ Μάντελσον μετά την πτώση του λόγω εμπλοκής του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύμφωνα με μια ηχογράφηση ιδιωτικής συνομιλίας που διέρρευσε στο Sky News UK κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ στην Ουάσινγκτον, ο Τέρνερ φαίνεται να απέρριψε την ιστορική «ειδική σχέση» μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον ως κάτι του παρελθόντος τον Φεβρουάριο.

Ο Τέρνερ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στον όρο «ειδική σχέση» για τις σχέσεις ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου, χαρακτηρίζοντάς τον «ξεπερασμένο» και «φορτωμένο με ιστορικό βάρος».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δεσμοί Λονδίνου–Ουάσιγκτον παραμένουν ισχυροί, ιδίως στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες «πιθανώς έχουν ειδική σχέση μόνο με το Ισραήλ», φέρεται να είπε ο νυν πρέσβης, αργότερα επικρίνοντας τον Αμερικανό σύμμαχό του για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η ηχογράφηση φαίνεται να έχει διαρρεύσει από μια συνάντηση με έναν σύλλογο αποφοίτων σχολείου που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από περίπου δύο μήνες από τον Τέρνερ, έναν εξαιρετικά έμπειρο διπλωμάτη καριέρας που επιλέχθηκε για να σηματοδοτήσει μια ρήξη από τον προηγούμενο - και άτυχο - πολιτικό διορισμό του πολυσυζητημένου Λόρδου Μάντελσον.

Εκτός από τη συζήτηση για την υποτιθέμενη χαμένη «ειδική σχέση», ο νέος πρέσβης προφανώς μίλησε και για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι το σκάνδαλο «δεν είχε επηρεάσει κανέναν στις Ηνωμένες Πολιτείες» μεταξύ των πολλών διασημοτήτων που σύχναζε ο αείμνηστος παιδεραστής της Νέας Υόρκης στην πατρίδα του.

Οι αποκαλύψεις του Sky έρχονται εν μέσω της κρίσιμης ημέρας της ευαίσθητης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στο εξωτερικό, στον οποίο η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ εναποθέτει την ελπίδα για κάποιο είδος αποκατάστασης των σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από πρόσφατες τριβές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αποτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμαχήσει άμεσα στον πόλεμο με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο μονάρχης και η βασίλισσα Καμίλα έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και συνοδεύονται συνεχώς από τον ίδιο τον Σερ Κρίστιαν.

Στις ίδιες τοποθετήσεις, ο Τέρνερ επέκρινε το αμερικανικό πολιτικό σύστημα για την αποτυχία απόδοσης ευθυνών σε πρόσωπα που συνδέονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά παράδοξο» το γεγονός ότι το σκάνδαλο «δεν έχει αγγίξει κανέναν» στις ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με τη Βρετανία, όπου η υπόθεση είχε σοβαρές συνέπειες για υψηλόβαθμα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο πρίγκιπας Άντριου, στις ΗΠΑ δεν υπήρξαν ανάλογες πολιτικές επιπτώσεις.

Οι δηλώσεις καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο, σε εκδήλωση με Βρετανούς φοιτητές στην Ουάσιγκτον, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, και δημοσιοποιήθηκαν εκ των υστέρων.

Αντιδράσεις και διευκρινίσεις

Οι αναφορές του πρέσβη κινδυνεύουν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον βασιλιά Κάρολο κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Βρετανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να υπογραμμίσουν ότι οι δηλώσεις του Τέρνερ ήταν ιδιωτικές και δεν αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι επρόκειτο για «ανεπίσημα σχόλια» σε φοιτητές, ενώ πρώην διπλωμάτες υπερασπίστηκαν τον πρέσβη, σημειώνοντας ότι τέτοιες διαρροές μπορεί να προκαλούν αμηχανία, αλλά δεν αναιρούν το έργο του.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο ευαίσθητων ισορροπιών στις διατλαντικές σχέσεις, εν μέσω της επίσημης επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

