Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, ΕΒΕ και Τράπεζα Θεμάτων

Στόχος το νέο σύστημα να εφαρμοστεί από την Α' Λυκείου το 2027-2028

Σαφές μήνυμα ότι βασικοί πυλώνες του ισχύοντος συστήματος παραμένουν αμετάβλητοι με το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ενώ ενισχύεται η Τράπεζα Θεμάτων, έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Αναφερόμενη στο υφιστάμενο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι δεν καταργούνται, έως ότου υπάρξει ένα νέο σύστημα «εξίσου αξιόπιστο, διαφανές και δίκαιο», που θα μπορεί να το αντικαταστήσει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αλλάζει τίποτα για τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, αλλά ούτε και για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Όπως σημείωσε, το αν οι αλλαγές θα αφορούν τελικά και τους σημερινούς μαθητές της Β’ Γυμνασίου θα εξαρτηθεί από την πορεία του διαλόγου και τις εισηγήσεις της επιτροπής. Η ίδια ανέφερε ότι η επιτροπή θα κληθεί να κατευθύνει και ως προς τον χρόνο εφαρμογής των αλλαγών, καθώς την ίδια περίοδο υλοποιούνται σημαντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, όπως τα νέα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία και το πολλαπλό βιβλίο.

Ως πρώτος χρονικός ορίζοντας εφαρμογής προσδιορίζεται για την Α' Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028 - δηλαδή, για τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στη Β' Γυμνασίου - με την υπουργό να τονίζει ότι, εφόσον εκτιμηθεί πως υπάρχει αυξημένος βαθμός επισφάλειας στις επιδόσεις των μαθητών, το χρονοδιάγραμμα θα επανεξεταστεί. «Σημαντικό για εμάς είναι να μην αιφνιδιάσουμε. Θα προχωρήσουμε ομαλά και υπεύθυνα, με συλλογική αποδοχή μιας πρότασης που θα θέλαμε να αποτυπωθεί και σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν καταργείται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ρητά ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν καταργείται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το Εθνικό Απολυτήριο.

Τράπεζα Θεμάτων: Εμπλουτισμός και επέκταση

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Θεμάτων, η υπουργός ανακοίνωσε ότι θα επικαιροποιηθεί και θα εμπλουτιστεί με 2.500 νέα θέματα, τα οποία θα βασίζονται στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Όπως διευκρίνισε, πρόθεση του υπουργείου είναι στην Α’ Λυκείου όλα τα θέματα των εξετάσεων να προκύπτουν από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ αργότερα στόχος είναι να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τις τάξεις του Γυμνασίου.

Στη Βουλή τα επόμενα βήματα

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι την επόμενη Τρίτη, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, θα παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία για την κυβερνητική πρόταση. Όπως τόνισε, υπάρχει ήδη θετική διάθεση συμμετοχής από τα κόμματα στη διαδικασία διαλόγου, είτε με μόνιμη είτε με ad hoc εκπροσώπηση.

«Μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος συνεννόησης για αυτό που όλοι θέλουμε: ένα καλύτερο σχολείο, ένα Λύκειο που να μετράει και ένα απολυτήριο που από μόνο του θα έχει αξία», σημείωσε.

Σύμφωνα με την υπουργό, ο σχεδιασμός προβλέπει τον εμπλουτισμό του Εθνικού Απολυτηρίου με δωρεάν Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και δωρεάν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ώστε το απολυτήριο να λειτουργεί ως ουσιαστικό «διαβατήριο» για τους μαθητές, ακόμη και για όσους δεν επιλέξουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

«Το σημερινό σύστημα εντείνει την πίεση»

Απαντώντας σε ερωτήματα για το αν το νέο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες εξετάσεις ή μεγαλύτερη εξάρτηση από τα φροντιστήρια, η κ. Ζαχαράκη επισήμανε ότι το σημερινό λύκειο λειτουργεί ήδη ως προθάλαμος εξετάσεων, ιδίως στη Β’ και Γ’ τάξη.

«Τα παιδιά εξαντλούνται στα φροντιστήρια, οι οικογένειες ξοδεύουν και το μέλλον των μαθητών κρίνεται μέσα σε λίγες ώρες. Το σημερινό σύστημα είναι αυτό που αυξάνει την πίεση, το άγχος και τις ανισότητες», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η μετατόπιση της αξιολόγησης από μία στιγμή στο σύνολο της πορείας του μαθητή.

Όπως κατέληξε, ο διάλογος ξεκινά χωρίς έτοιμες απαντήσεις, με στόχο τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου, δίκαιου και ανθεκτικού συστήματος, που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες και, σε βάθος χρόνου, θα μπορεί να οδηγήσει στο τέλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

