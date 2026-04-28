Το «διαβολικό ζευγάρι» που «έστησε» το δίκτυο των Συνοδών Πολυτελείας στην Ιταλία - Τι υποστηρίζει

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Εμανουέλε Μπουτίνι και η Ντέμπορα Ρόνκι, ιδιοκτήτες του πρακτορείου πολυτελών υπηρεσιών, που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου Συνοδών Πολυτελείας με την εμπλοκή των ονομάτων αστέρων του ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά και διεθνούς φήμης αθλητές, βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, αρνούμενοι κάθε εμπλοκή τους.

Το ζευγάρι, μαζί με άλλους δύο συνεργάτες του, έχουν τεθεί σε κατ' οίκο περιορισμό, ενώ κατασχέθηκαν 1.200.000 ευρώ για φερόμενα παράνομα έσοδα.

O Emanuele Buttini πλαισιωμένος από μοντέλα

Ο φάκελος της έρευνας, που εστιάζει στους μηχανισμούς συγκέντρωσης και διανομής κεφαλαίων σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, αναφέρει λεπτομερώς ότι το ήμισυ των εσόδων από τα πάρτι παρέμενε στους διοργανωτές. Το υπόλοιπο προοριζόταν για τα μοντέλα που συμμετείχαν, τα οποία λάμβαναν πληρωμές σε μετρητά μεταξύ 70 και 100 ευρώ ανά βραδιά κατά τη διαμονή τους σε καθορισμένα δωμάτια.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αναφορές που συγκέντρωσε η La Gazzetta dello Sport, η εταιρεία δομούσε την επιχείρησή της υπό την εμφάνιση μιας υπηρεσίας αποκλειστικής φιλοξενίας για πελάτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, συνδυάζοντας την πρόσβαση σε βίλες και φημισμένα κλαμπ με την υπόσχεση εξατομικευμένων εμπειριών.

Το επιχειρησιακό μοντέλο που αποκάλυψε η Εισαγγελία του Μιλάνου καταδεικνύει ότι οι πληρωμές για δωμάτια και η ολοκληρωμένη διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελούσαν μέρος πακέτων που απευθύνονταν σε επιχειρηματίες και γνωστούς αθλητές.

Η προσφορά περιλάμβανε ιδιωτικούς σεφ, οδηγούς και όλη την υλικοτεχνική υποστήριξη που σχετιζόταν με τα πάρτι. Οι νεαρές που επιλέγονταν ως μοντέλα, κυρίως φοιτήτριες, προσλαμβάνονταν τόσο άμεσα, όσο και μέσω κοινωνικών δικτύων και συστάσεων, με καταλόγους που περιλάμβαναν φωτογραφίες, προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και τιμοκατάλογο.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4, είναι η διευκόλυνση και η εκμετάλλευση της πορνείας σε εκδηλώσεις πολυτελείας. Οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία που συνδέονται με τη νυχτερινή ζωή του Μιλάνου, αλλά και σε άλλα σημεία όπως στη Μύκονο, ή στον Άγιο Βαρθολομαίο στην Καραϊβική.

praktoreio.jpg

Μια ομάδα γυναικών, ντυμένες κυρίως με κόκκινα ρούχα και χαμογελαστές, ποζάρουν σε ένα περιβάλλον νυχτερινού κλαμπ, συνδεόμενες από την ιδιοκτήτρια της εταιρίας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο ναρκωτικών και σεξουαλικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. (Instagram)

Οι δικαστικές υποκλοπές αποκαλύπτουν τη συμμετοχή διαφόρων ποδοσφαιριστών πρώτης κατηγορίας, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επισημοποιηθεί ως κατηγορούμενοι.

Μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται εμφανίζονται οι Dean Huijsen (Ρεάλ Μαδρίτης), Víctor Osimhen (Γαλατασαράι και πρώην Νάπολι), Luca Pellegrini και Matteo Cancellieri (Λάτσιο), Alessandro Buongiorno (Νάπολι και ιταλική εθνική ομάδα), Samuele Ricci (Μίλαν) και Daniel Maldini, ο γιος του θρυλικού Paolo.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, ένας οδηγός της Φόρμουλα 1 φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με μοντέλα που συνδέονται με το πρακτορείο.

Το ζευγάρι ενώπιον της δικαστού, αρνήθηκε οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά και αποστασιοποιήθηκε από την άμεση διαχείριση του προσωπικού που εργαζόταν στα πάρτι, υποστηρίζοντας ότι αυτό προσλαμβανόταν από άλλες εταιρείες.

Ο δικηγόρος τους, Μάρκο Μαρτίνι, τόνισε στη La Gazzetta dello Sport ότι «ξεκίνησαν από το μηδέν και δημιούργησαν μια επιχείρηση που ανταποκρίνεται στο εφήμερο, με πελάτες πρόθυμους να ξοδέψουν μεταξύ έξι και επτά χιλιάδων ευρώ σε μπουκάλια κρασιού. Για αυτούς είναι τόσο φυσιολογικό όσο για εμάς το να πάμε για ψώνια στην αγορά».

Επίσης τόνισε το ακαδημαϊκό προφίλ της Ρόνκι, πτυχιούχου Οικονομικών, και του Μπουτίνι, τοπογράφου, ως βασικά στοιχεία για την υποστήριξη της νομιμότητας της εταιρείας.

Το ζευγάρι, που από τα ιταλικά ΜΜΕ χαρακτηρίζεται ως «διαβολικό», όπως επεσήμανε και ο δικηγόρος του, εμφανίζεται στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα μαζί για περισσότερα από 10 χρόνια, και με την πάροδο του χρόνου οι φωτογραφίες άλλαξαν το επίκεντρό τους: από προσωπικά ταξίδια σε συμμετοχή σε πάρτι και γιορτές σε μέρη όπου η εταιρεία τους είχε στόχους.

Το ζευγάρι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει τόσο τους περιοριστικούς όρους, όσο και την κατάσχεση των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι «θα πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη μαύρου χρήματος στο εξωτερικό», επισημαίνοντας ότι η έρευνα δεν εντόπισε στη Λιθουανία κεφάλαια που να αποδίδονται στους κατηγορούμενους.

Στο παρόν στάδιο της υπόθεσης, οι δυο συνεργάτες που επίσης κατηγορούνται επέλεξαν να τηρήσουν σιγή ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο οριστικός εντοπισμός των κεφαλαίων και οι πιθανές νέες διώξεις αποτελούν τα επόμενα βήματα της υπόθεσης, ενώ με δικαστική απόφαση παραμένουν απόρρητα τα ονόματα των εμπλεκόμενων αθλητών.

