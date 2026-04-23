Αρνείται κατηγορηματικά ο Ράφαελ Λεάο συμμετοχή στο «σκάνδαλο συνοδών»

Τα Ιταλικά ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με το σκάνδαλο που ξέσπασε στη χώρα. Με τα πάρτι στα οποία συμμετείχαν συνοδοί πολυτελείας, στα οποία έδιναν το παρών αστέρες του ποδοσφαίρου αλλά και άλλων αθλημάτων.

Η Εισαγγελία του Μιλάνου με επικεφαλής τον Μαρτσέλο Βιόλα, έδωσε εντολή έρευνας, προχωρώντας σε τέσσερις συλλήψεις. Το όνομα του Ράφαελ Λεάο είναι ένα απ’ αυτά που γράφτηκαν στα ΜΜΕ της χώρας, με τον παίκτη της Μίλαν να παίρνει θέση, διαψεύδοντας την εμπλοκή του.

Χαρακτηριστικά έγραψε στα social media:

«Αφού το όνομά μου και αυτό άλλων παικτών εμφανίστηκε σε ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, θέλω να διευκρινίσω ευθέως ότι δεν γνωρίζω καθόλου τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα. Ζητώ από όλους να αποφεύγουν να συνδέουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση αυθαίρετα ή επιφανειακά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Πριν γίνουμε παίκτες, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και φήμη. Ως εκ τούτου, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με προστατεύσει σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή επιβλαβείς ειδήσεις για τη φήμη μου».

Το όνομα του Λεάο έχει αναφερθεί στα ιταλικά ΜΜΕ, όπως και του Νούνο Ταβάρες. Το φως της δημοσιότητας έχουν δει και αυτά των Ντέγιαν Στάνκοβιτς (προπονητής), Ντάνιελ Μαλντίνι, Μπαστόνι, Μπελάνοβα, Μπίσεκ, Χακίμι, Κουτίνιο, Σκρίνιαρ, Κάρλος Αουγκούστο, Ντε Βίντερ, Ζιρού, Μενέζ, Καλαφιόρι, Χούισεν, Βλάχοβιτς, Αρτούρ Μέλο, Άλβαρο (πιθανότατα αναφέρονται στον Μοράτα), Σκαμάκα και Ρουγκέρι.

Συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 70 ποδοσφαιριστές κυρίως από ομάδες του Μιλάνου. Παράλληλα υπάρχουν στη σχετική λίστα παίκτες του χόκεϊ, οδηγός της F1.