Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

Μια ομάδα γυναικών, ντυμένες κυρίως με κόκκινα ρούχα και χαμογελαστές, ποζάρουν σε ένα περιβάλλον νυχτερινού κλαμπ, συνδεόμενες από την ιδιοκτήτρια της εταιρίας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο ναρκωτικών και σεξουαλικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. (Instagram)

Snapshot Μεγάλη δικαστική έρευνα στην Ιταλία αποκαλύπτει κύκλωμα συνοδών πολυτελείας που εμπλέκει τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές της Serie A και άλλες αθλητικές προσωπικότητες.

Το κύκλωμα διοργάνωνε πάρτι σε πολυτελή μέρη όπως Μύκονος, Μιλάνο και Καραϊβική, με την εταιρεία Made Luxury Concierge στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, Emanuele Buttini και Deborah Ronchi, έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό μαζί με συνεργάτες τους.

Κανένας από τους αθλητές που εμφανίζονται δεν κατηγορείται νομικά, καθώς η χρήση υπηρεσιών συνοδών και η κατανάλωση «αερίου γέλιου» δεν θεωρούνται έγκλημα από την ιταλική δικαιοσύνη.

Η έρευνα αποκαλύπτει οικονομικές συναλλαγές ύψους άνω των 194 χιλιάδων ευρώ και διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας των πελατών, με διαγραφή ονομάτων από δικαστικά έγγραφα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ιταλία, με δεκάδες αθλητές υψηλού προφίλ, να εμπλέκονται, χωρίς ωστόσο να κατηγορούνται, σε κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας, που είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στην Ελλάδα, διοργανώνοντας πάρτι στη Μύκονο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Η δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ιταλική δικαιοσύνη, μέχρι στιγμής έχει αποκαλύψει ότι τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ιταλία και αρκετές αθλητικές προσωπικότητες είχαν συμμετάσχει σε ιδιωτικά πάρτι.

Τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Serie A, της Μίλαν, της Ίντερ και της Γιουβέντους, φέρεται να απολάμβαναν της υπηρεσίες της εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων με την επωνυμία Made Luxury Concierge, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης.

Ο παίκτης της Άστον Βίλα Τάμι Άμπραχαμ και ο Χόρντουρ Μάγκνουσον του Λεβαδειακού μαζί με τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου VIP (Instagram)

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας στα οποία είχε πρόσβαση η εφημερίδα La Gazzetta dello Sport, το ποσό που μεταφέρθηκε στην εταιρία Ma. De. Milano ξεπερνά τις 194 χιλιάδες ευρώ σε τεκμηριωμένες τραπεζικές πληρωμές, ενώ το εκτιμώμενο συνολικό εισόδημα θα μπορούσε να φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Κανένας από τους προαναφερθέντες αθλητές δεν φαίνεται να βρίσκεται υπό έρευνα, καθώς από την ιταλική νομική άποψη, η ιδιότητα του πελάτη, ακόμη και όταν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες συνοδείας ή να καταναλώσει το λεγόμενο «αέριο γέλιου», δεν συνιστά έγκλημα.

Ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται οι Emanuele Buttini και Deborah Ronchi, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό μαζί με δύο συνεργάτες, τους Alessio Salamone και Luan Fraga.

H Ντέμπορα Ρόνκι και ο Εμανουέλε Μπουτίνι - Οι «αρχηγοί» του δικτύου Συνοδών Πολυτελείας στη Serie Α

Οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία που σχετίζονται με τη νυχτερινή ζωή του Μιλάνου, όπως το περίφημο Just Cavalli και το Ξενοδοχείο Me. Επιπλέον, το πρακτορείο είχε και άλλες τοποθεσίες για να οργανώσει τα πάρτι του: Η Μύκονος, και η παραδεισένια παραλία του Αγίου Βαρθολομαίου, στην Καραϊβική, ήταν ανάμεσά τους.

Στις εικόνες που εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα των εμπλεκομένων, και δημοσιεύει το infobae, υπάρχουν φωτογραφίες από πολυτελή πάρτι με την παρουσία ομάδας γυναικών.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που έγιναν viral, εκτός από καταξιωμένους παίκτες, μπορείτε να δείτε αθλητικές προσωπικότητες όπως ο Ολυμπιονίκης Γιουσέιν Μπολτ και ο θρύλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Ουσέιν Μπολτ με τον Εμανουέλε Μπουτίνι , σε ένα από τα πάρτι του πρακτορείου (Instagram)

Escort e calciatori, chi sono i 4 arrestati: Deborah Ronchi, Emanuele Buttini e le foto in barca con i vip. «Organizzavano feste anche durante il Covid» https://t.co/OMBf0icuER — FMCR (@FMCROfficial) April 21, 2026

Η εφημερίδα Il Giornale αναφέρει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών (μη ερευνώμενων) που εμφανίζονται στα δικαστικά έγγραφα για τις συνοδούς πολυτελείας στο Μιλάνο.

Πρόκειται για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ίντερ και της Λάτσιο και νυν προπονητή του Ερυθρού Αστέρα Ντέγιαν Στάνκοβιτς, τον επιθετικό της Λάτσιο Ντάνιελ Μαλντίνι, τον Μάρκους Πέντερσεν της Τόρινο και τον Κρίστιαν Βόλπατο της Σασουόλο.

Στο αίτημα της εισαγγελέως Μπρούνα Αλμπερτίνι προς την αρμόδια ανακρίτρια Κιάρα Βαλόρι εμφανίζεται το όνομα του Σέιχ Νιάσε, μέσου της Βερόνα, ο οποίος στις 17 Νοεμβρίου θα βρισκόταν σε ξενοδοχείο με ένα κορίτσι που ζητά από μια φίλη της να της προμηθεύσει τα «μπαλονάκια». Η αναφορά φαίνεται να αφορά το γνωστό αέριο που χρησιμοποιείται για να «ξεφύγει» κανείς και να περάσει τους ελέγχους αντιντόπινγκ.

Μεταξύ των εκατό κοριτσιών που προσλήφθηκαν, τα περισσότερα ήταν νεαρά, τόσο Ιταλίδες όσο και ξένες, ενώ οι διοργανωτές κράτησαν τουλάχιστον το 50% του ποσού που πλήρωσαν οι πελάτες και έδωσα το υπόλοιπο σε φακέλους μετρητών, ανάλογα με το ποσό που κέρδισαν και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Με βάση στοιχεία από την εισαγγελία του Μιλάνου που επικαλείται η La Gazzetta dello Sport, η έρευνα αποκαλύπτει συγκεκριμένες διαδικασίες για την εξάλειψη τυχόν κινδύνων φήμης ή νομικών κινδύνων για τους πελάτες: ονόματα παικτών, αθλητών και επιχειρηματιών διαγράφηκαν από δικαστικά έγγραφα για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής, δεδομένου ότι κανένας δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης