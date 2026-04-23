Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

Σε εξέλιξη μεγάλη δικαστική έρευνα στην Ιταλία, ωστόσο κανείς από τους αθλητές δεν βρίσκεται υπό έρευνα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μια ομάδα γυναικών, ντυμένες κυρίως με κόκκινα ρούχα και χαμογελαστές, ποζάρουν σε ένα περιβάλλον νυχτερινού κλαμπ, συνδεόμενες από την ιδιοκτήτρια της εταιρίας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο ναρκωτικών και σεξουαλικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. (Instagram)

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μεγάλη δικαστική έρευνα στην Ιταλία αποκαλύπτει κύκλωμα συνοδών πολυτελείας που εμπλέκει τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές της Serie A και άλλες αθλητικές προσωπικότητες.
  • Το κύκλωμα διοργάνωνε πάρτι σε πολυτελή μέρη όπως Μύκονος, Μιλάνο και Καραϊβική, με την εταιρεία Made Luxury Concierge στο επίκεντρο των ερευνών.
  • Οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, Emanuele Buttini και Deborah Ronchi, έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό μαζί με συνεργάτες τους.
  • Κανένας από τους αθλητές που εμφανίζονται δεν κατηγορείται νομικά, καθώς η χρήση υπηρεσιών συνοδών και η κατανάλωση «αερίου γέλιου» δεν θεωρούνται έγκλημα από την ιταλική δικαιοσύνη.
  • Η έρευνα αποκαλύπτει οικονομικές συναλλαγές ύψους άνω των 194 χιλιάδων ευρώ και διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας των πελατών, με διαγραφή ονομάτων από δικαστικά έγγραφα.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ιταλία, με δεκάδες αθλητές υψηλού προφίλ, να εμπλέκονται, χωρίς ωστόσο να κατηγορούνται, σε κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας, που είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στην Ελλάδα, διοργανώνοντας πάρτι στη Μύκονο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Η δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την ιταλική δικαιοσύνη, μέχρι στιγμής έχει αποκαλύψει ότι τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ιταλία και αρκετές αθλητικές προσωπικότητες είχαν συμμετάσχει σε ιδιωτικά πάρτι.

Τουλάχιστον 70 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Serie A, της Μίλαν, της Ίντερ και της Γιουβέντους, φέρεται να απολάμβαναν της υπηρεσίες της εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων με την επωνυμία Made Luxury Concierge, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης.

Ο παίκτης της Άστον Βίλα Τάμι Άμπραχαμ και ο Χόρντουρ Μάγκνουσον του Λεβαδειακού μαζί με τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου VIP (Instagram)

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας στα οποία είχε πρόσβαση η εφημερίδα La Gazzetta dello Sport, το ποσό που μεταφέρθηκε στην εταιρία Ma. De. Milano ξεπερνά τις 194 χιλιάδες ευρώ σε τεκμηριωμένες τραπεζικές πληρωμές, ενώ το εκτιμώμενο συνολικό εισόδημα θα μπορούσε να φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Κανένας από τους προαναφερθέντες αθλητές δεν φαίνεται να βρίσκεται υπό έρευνα, καθώς από την ιταλική νομική άποψη, η ιδιότητα του πελάτη, ακόμη και όταν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες συνοδείας ή να καταναλώσει το λεγόμενο «αέριο γέλιου», δεν συνιστά έγκλημα.

Ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται οι Emanuele Buttini και Deborah Ronchi, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό μαζί με δύο συνεργάτες, τους Alessio Salamone και Luan Fraga.

H Ντέμπορα Ρόνκι και ο Εμανουέλε Μπουτίνι - Οι «αρχηγοί» του δικτύου Συνοδών Πολυτελείας στη Serie Α

Οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία που σχετίζονται με τη νυχτερινή ζωή του Μιλάνου, όπως το περίφημο Just Cavalli και το Ξενοδοχείο Me. Επιπλέον, το πρακτορείο είχε και άλλες τοποθεσίες για να οργανώσει τα πάρτι του: Η Μύκονος, και η παραδεισένια παραλία του Αγίου Βαρθολομαίου, στην Καραϊβική, ήταν ανάμεσά τους.

Στις εικόνες που εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα των εμπλεκομένων, και δημοσιεύει το infobae, υπάρχουν φωτογραφίες από πολυτελή πάρτι με την παρουσία ομάδας γυναικών.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που έγιναν viral, εκτός από καταξιωμένους παίκτες, μπορείτε να δείτε αθλητικές προσωπικότητες όπως ο Ολυμπιονίκης Γιουσέιν Μπολτ και ο θρύλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Ουσέιν Μπολτ με τον Εμανουέλε Μπουτίνι , σε ένα από τα πάρτι του πρακτορείου (Instagram)

Η εφημερίδα Il Giornale αναφέρει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών (μη ερευνώμενων) που εμφανίζονται στα δικαστικά έγγραφα για τις συνοδούς πολυτελείας στο Μιλάνο.

Πρόκειται για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ίντερ και της Λάτσιο και νυν προπονητή του Ερυθρού Αστέρα Ντέγιαν Στάνκοβιτς, τον επιθετικό της Λάτσιο Ντάνιελ Μαλντίνι, τον Μάρκους Πέντερσεν της Τόρινο και τον Κρίστιαν Βόλπατο της Σασουόλο.

Στο αίτημα της εισαγγελέως Μπρούνα Αλμπερτίνι προς την αρμόδια ανακρίτρια Κιάρα Βαλόρι εμφανίζεται το όνομα του Σέιχ Νιάσε, μέσου της Βερόνα, ο οποίος στις 17 Νοεμβρίου θα βρισκόταν σε ξενοδοχείο με ένα κορίτσι που ζητά από μια φίλη της να της προμηθεύσει τα «μπαλονάκια». Η αναφορά φαίνεται να αφορά το γνωστό αέριο που χρησιμοποιείται για να «ξεφύγει» κανείς και να περάσει τους ελέγχους αντιντόπινγκ.

Μεταξύ των εκατό κοριτσιών που προσλήφθηκαν, τα περισσότερα ήταν νεαρά, τόσο Ιταλίδες όσο και ξένες, ενώ οι διοργανωτές κράτησαν τουλάχιστον το 50% του ποσού που πλήρωσαν οι πελάτες και έδωσα το υπόλοιπο σε φακέλους μετρητών, ανάλογα με το ποσό που κέρδισαν και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Με βάση στοιχεία από την εισαγγελία του Μιλάνου που επικαλείται η La Gazzetta dello Sport, η έρευνα αποκαλύπτει συγκεκριμένες διαδικασίες για την εξάλειψη τυχόν κινδύνων φήμης ή νομικών κινδύνων για τους πελάτες: ονόματα παικτών, αθλητών και επιχειρηματιών διαγράφηκαν από δικαστικά έγγραφα για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής, δεδομένου ότι κανένας δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΚΟΣΜΟΣ

Eρντογάν: «Ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνει την Ευρώπη»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών – Βρέθηκε από εργαζόμενους κατά την αποκομιδή

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Επισκέπτηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Κιέβου

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πώς μοιάζει η Γη από απόσταση 54.500 χιλιομέτρων - Νέο εντυπωσιακό βίντεο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai IONIQ 3: Το νέο ηλεκτρικό hatchback με αυτονομία έως 490 χλμ.

09:32TRAVEL

AGORA στη Σκιάθο: Μοντέλο Βιώσιμου Τουρισμού με Προτεραιότητα στην Κοινωνία και το Περιβάλλον

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι μεθοδευμένες κινήσεις στην υπόθεση Πινέδα τους τελευταίους μήνες και το συμβόλαιο... ζωής!

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μία τραυματίας στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

09:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος: Ο βίος, το μαρτυρικό τέλος και η αγιοσύνη - Γιατί είναι κινητή εορτή, πώς τιμάται σε όλη την Ελλάδα

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

09:03ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε στρες; Αυτές οι τροφές θα μειώσουν την κορτιζόλη στον οργανισμό σας

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «Έκφραση ραγιαδισμού από ορισμένους ότι θα έρθουν οι ξένοι να μας κάνουν ντα»

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν δραματικό βίντεο από την κατάληψη δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τυφώνες, πυρκαγιές και καύσωνες φέτος το καλοκαίρι - Δυσάρεστα νέα και για την Ελλάδα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

O γιος Ουκρανού «βασιλιά» που δολοφονήθηκε στο Μπαλί «προδόθηκε» στους απαγωγείς από μία φωτoγραφία στο instagram

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο 19χρονη με σοβαρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι μετά από καβγά με φίλη της - Την έσπρωξε σε τζαμαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ