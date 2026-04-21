Μεγάλο σκάνδαλο στη Serie A: Μαρτυρίες για κύκλωμα πορνείας με εμπλοκή παικτών των Ίντερ και Μίλαν

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα πορνείας στην Ιταλία.

Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για εμπλοκή δεκάδων ποδοσφαιριστών της Serie A, μεταξύ αυτών και από Μίλαν και Ίντερ, αλλά και συνεχή δράση ακόμη και κατά τη διάρκεια του lockdown.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Gazzetta Dello Sport», οι συναντήσεις οργανώνονταν σε πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία στο Μιλάνο, με τη βραδιά να συνεχίζεται σε νυχτερινά κέντρα ή ιδιωτικούς χώρους. Η δραστηριότητα φέρεται να ξεκίνησε το 2019 και να συνεχίστηκε αδιάκοπα, ακόμη και μέσα στην πανδημία.

Στις καταγραφές των Αρχών γίνεται λόγος για συμμετοχή εύπορων πελατών, αθλητών και διασήμων, ενώ αναφέρεται και περίπτωση «πιλότου» της Formula 1 που φέρεται να αναζήτησε αντίστοιχες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά υπάρχει και σε μαρτυρία γυναίκας, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενες καλούνταν να προσφέρουν υπηρεσίες επί πληρωμή στους καλεσμένους, ενώ σε μία από τις συνομιλίες προκύπτει και υπόθεση εγκυμοσύνης που σχετίζεται με συμμετοχή σε τέτοια συνάντηση.

Παράλληλα, από τις έρευνες προκύπτει πως οι δραστηριότητες περιλάμβαναν και τη χρήση «αερίου γέλιου», ουσίας που δεν ανιχνεύεται εύκολα σε ελέγχους, ενώ τα ραντεβού πραγματοποιούνταν τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε γνωστά στέκια της πόλης, αλλά και σε ταξίδια στο εξωτερικό, με προορισμούς όπως η Μύκονος.