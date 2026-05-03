Το αεροπλάνο του Σάντσεθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση την Κυριακή στην Άγκυρα, εξαιτίας ενός «απρόβλεπτου τεχνικού προβλήματος» κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Αρμενία.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος με προορισμό την Αρμενία, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, υποχρεώθηκε να διακόψει την πορεία του και να προσγειωθεί εκτός προγράμματος για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γραμματείας Επικοινωνίας της ισπανικής κυβέρνησης, η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα ή τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών.

Τεχνική στάση στην Τουρκία

Η ισπανική αποστολή θα παραμείνει προσωρινά στην Άγκυρα, όπου ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τέτοιου είδους περιστατικά. Το ταξίδι προς την Αρμενία αναμένεται να συνεχιστεί μόλις αποκατασταθεί το τεχνικό ζήτημα.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο Πέδρο Σάντσεθ επρόκειτο να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου ηγέτες από όλη την Ευρώπη θα συζητήσουν θέματα συνεργασίας, ασφάλειας και ενέργειας.

Παρά το απρόοπτο, το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά, καθώς η αποστολή αναμένεται να συνεχίσει κανονικά την πορεία της μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.