ΠΟΥ: Τρεις θάνατοι συνδέονται με ξέσπασμα ιού hantavirus σε κρουαζιερόπλοιο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα τρεις θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού (hantavirus), μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά, σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από hantavirus και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Από τους έξι ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, τρεις έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική», τόνισε ο Οργανισμός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ξέσπασμα εκδηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Οι πρώτοι νεκροί είναι ένας 70χρονος άνδρας και η 69χρονη σύζυγός του. Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, πιθανότατα πρόκειται για ένα ζευγάρι Ολλανδών.

Την Κυριακή, ο ΠΟΥ ανέφερε τον θάνατο ενός τρίτου θύματος, ενός Βρετανού άνδρα, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε έναν ιό hantavirus, μια οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγικό πυρετό.