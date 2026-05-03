Παγωτά: Ακριβότερα φέτος - Πόσο θα πληρώνουμε σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία

Snapshot Οι τιμές των παγωτών αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες λόγω της γενικευμένης ακρίβειας και του αυξη ενεργειακού κόστους.

Οι αυξήσεις στις τιμές των παγωτών εκτιμώνται μεταξύ 10 και 50 λεπτών μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με μεγαλύτερη πίεση αν συνεχιστεί η άνοδος στο κόστος ενέργειας και καυσίμων.

Στα ζαχαροπλαστεία, οι τιμές κυμαίνονται από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε τουριστικές περιοχές μια μπάλα παγωτού μπορεί να φτάσει έως και 5 ευρώ.

Στα περίπτερα, οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί κατά 10% έως 20% από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, με περαιτέρω αυξήσεις να αναμένονται σύντομα.

Παρά τις αυξήσεις, το παγωτό παραμένει βασική επιλογή δροσιάς για το καλοκαίρι, αν και με υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές. Snapshot powered by AI

Ακριβότερο αναμένεται να γίνει το παγωτό το φετινό καλοκαίρι, καθώς η γενικευμένη ακρίβεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζουν την αγορά τροφίμων. Οι νέες ανατιμήσεις βρίσκονται προ των πυλών και εκτιμάται ότι θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές στους καταναλωτές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξήσεις της τάξης των 10 έως 50 λεπτών μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με τις τιμές να πιέζονται προς τα πάνω, ειδικά αν συνεχιστεί η άνοδος στο κόστος ενέργειας και καυσίμων.

Προς το παρόν, η αγορά δεν έχει απορροφήσει πλήρως τις πιέσεις, καθώς δεν έχουν καταγραφεί μεγάλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Ωστόσο, η τάση δείχνει ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση.

Στην τρέχουσα αγορά, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Στα ζαχαροπλαστεία: από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο

Μπάλα παγωτού (100 γρ.): περίπου 2 ευρώ, ενώ σε τουριστικές περιοχές φτάνει έως και 5 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: 14 έως 15 ευρώ για οικογενειακή συσκευασία

Περίπτερα: από 1,20 έως 3,30 ευρώ ανά τεμάχιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα παγωτά περιπτέρου έχουν ήδη καταγραφεί αυξήσεις 10% έως 20% από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

Τι αλλάζει το επόμενο διάστημα

Με βάση τις προβλέψεις, αν εφαρμοστούν οι νέες ανατιμήσεις, οι τιμές στα περίπτερα θα διαμορφωθούν περίπου ως εξής:

Κυπελάκι (104 γρ.): από 2,90 σε 3,20 ευρώ

Ξυλάκι (81 γρ.): από 2,60–2,70 σε περίπου 3,00 ευρώ

Πύραυλος (145 γρ.): από 3,30 ευρώ και άνω

Οικογενειακή συσκευασία: από 14,70 έως 14,90 ευρώ

Παρά την άνοδο των τιμών, το παγωτό εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές δροσιάς για το καλοκαίρι, αν και φέτος το κόστος του θα είναι αισθητά υψηλότερο για τους καταναλωτές.

Διαβάστε επίσης