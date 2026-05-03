Παγωτά: Ακριβότερα φέτος - Πόσο θα πληρώνουμε σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία

Νέο κύμα αυξήσεων αναμένεται να επηρεάσει την αγορά παγωτού τους επόμενους μήνες, με τις τιμές να ανεβαίνουν αισθητά ενόψει καλοκαιριού.

Newsbomb

Παγωτά: Ακριβότερα φέτος - Πόσο θα πληρώνουμε σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές των παγωτών αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες λόγω της γενικευμένης ακρίβειας και του αυξη ενεργειακού κόστους.
  • Οι αυξήσεις στις τιμές των παγωτών εκτιμώνται μεταξύ 10 και 50 λεπτών μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με μεγαλύτερη πίεση αν συνεχιστεί η άνοδος στο κόστος ενέργειας και καυσίμων.
  • Στα ζαχαροπλαστεία, οι τιμές κυμαίνονται από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε τουριστικές περιοχές μια μπάλα παγωτού μπορεί να φτάσει έως και 5 ευρώ.
  • Στα περίπτερα, οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί κατά 10% έως 20% από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, με περαιτέρω αυξήσεις να αναμένονται σύντομα.
  • Παρά τις αυξήσεις, το παγωτό παραμένει βασική επιλογή δροσιάς για το καλοκαίρι, αν και με υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές.
Snapshot powered by AI

Ακριβότερο αναμένεται να γίνει το παγωτό το φετινό καλοκαίρι, καθώς η γενικευμένη ακρίβεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζουν την αγορά τροφίμων. Οι νέες ανατιμήσεις βρίσκονται προ των πυλών και εκτιμάται ότι θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές στους καταναλωτές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξήσεις της τάξης των 10 έως 50 λεπτών μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με τις τιμές να πιέζονται προς τα πάνω, ειδικά αν συνεχιστεί η άνοδος στο κόστος ενέργειας και καυσίμων.

Προς το παρόν, η αγορά δεν έχει απορροφήσει πλήρως τις πιέσεις, καθώς δεν έχουν καταγραφεί μεγάλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Ωστόσο, η τάση δείχνει ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση.

Στην τρέχουσα αγορά, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Στα ζαχαροπλαστεία: από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο
  • Μπάλα παγωτού (100 γρ.): περίπου 2 ευρώ, ενώ σε τουριστικές περιοχές φτάνει έως και 5 ευρώ
  • Σούπερ μάρκετ: 14 έως 15 ευρώ για οικογενειακή συσκευασία
  • Περίπτερα: από 1,20 έως 3,30 ευρώ ανά τεμάχιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα παγωτά περιπτέρου έχουν ήδη καταγραφεί αυξήσεις 10% έως 20% από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

Τι αλλάζει το επόμενο διάστημα

Με βάση τις προβλέψεις, αν εφαρμοστούν οι νέες ανατιμήσεις, οι τιμές στα περίπτερα θα διαμορφωθούν περίπου ως εξής:

  • Κυπελάκι (104 γρ.): από 2,90 σε 3,20 ευρώ
  • Ξυλάκι (81 γρ.): από 2,60–2,70 σε περίπου 3,00 ευρώ
  • Πύραυλος (145 γρ.): από 3,30 ευρώ και άνω
  • Οικογενειακή συσκευασία: από 14,70 έως 14,90 ευρώ

Παρά την άνοδο των τιμών, το παγωτό εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές δροσιάς για το καλοκαίρι, αν και φέτος το κόστος του θα είναι αισθητά υψηλότερο για τους καταναλωτές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: «Πράσινη» αυτοθυσία και «κιτρινόμαυρη» χαμένη ευκαιρία!

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Από τις μαντινάδες στα φάντο: Ένας Κρητικός ανακαλύπτει τη μουσική της Λισαβόνας - Βίντεο

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,2 εκατ. ευρώ

22:18LIFESTYLE

Μανώλης Κονταρός: Αποθεώθηκε σε live – Η μαντινάδα που «σήκωσε» το κοινό στο πόδι - Βίντεο

22:16WHAT THE FACT

Το ξεχασμένο πείραμα Σοβιετικού επιστήμονα που ήθελε να δημιουργήσει υβρίδιο πιθήκου - ανθρώπου

22:08WHAT THE FACT

Έβγαλε τελικά ο εκατομμυριούχος που έμεινε επίτηδες άστεγος 1.000.000 δολάρια σε έναν χρόνο;

22:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος Αντονέλι στο Μαϊάμι – Τρίτη νίκη της σεζόν για το «παιδί-θαύμα» της Mercedes

22:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγωτά: Ακριβότερα φέτος - Πόσο θα πληρώνουμε σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο του Σάντσεθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Τρεις θάνατοι συνδέονται με ξέσπασμα ιού hantavirus σε κρουαζιερόπλοιο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Το άλογο των 60 εκατομμυρίων ετών καλπάζει ξανά ελεύθερο στις στέπες της Ασίας

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Εναλλακτική εξυπηρέτηση επιβατών

21:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνται στο Μαρόκο πιθανότατα έπεσαν στον ωκεανό

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έβγαλε αντίδραση με Γερεμέγεφ και παραμένει... ζωντανός

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επεισόδιο με πυροβολισμό - Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο του Σάντσεθ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή στη F1: Τα «έχασαν» εικονολήπτης και μηχανικός από την αιθέρια γνώριμη παρουσία

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,2 εκατ. ευρώ

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

22:08WHAT THE FACT

Έβγαλε τελικά ο εκατομμυριούχος που έμεινε επίτηδες άστεγος 1.000.000 δολάρια σε έναν χρόνο;

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μελέτησα τη νέα πρόταση του Ιράν, δεν είναι αποδεκτή για μένα»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο οι νεκροί μετά τη συμπλοκή τους στις φυλακές Νιγρίτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ