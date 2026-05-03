Έβγαλε τελικά ο εκατομμυριούχος που έμεινε επίτηδες άστεγος 1.000.000 δολάρια σε έναν χρόνο;

Μοιράστηκε τη συνέχεια τους εγχειρήματός του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Mike Black, ένας εκατομμυριούχος πειραματίστηκε σε κάποια φάση της ζωής του, θέλοντας να αποδείξει ότι μπορείς να πας από το «τίποτα σε κάτι».

Είναι για όσους θυμούνται, ο άνθρωπος που έμεινε επίτηδες άστεγος σε μια προσπάθεια να κερδίσει ένα «εκατομμύριο δολάρια», και τώρα μοιράζεται τη συνέχεια.

Το 2020, εν μέσω της πανδημίας του Covid-19, ο Mike Black απομακρύνθηκε από τον πλούτο και δεσμεύτηκε στην πρόκληση - που ονομάστηκε Million Dollar Comeback - σε μια προσπάθεια να εμπνεύσει άλλους και να δείξει πώς μπορείς να πας από το «τίποτα σε κάτι».

Η πρώτη πρόκληση του Black ήταν πρώτα να βρει κάπου να κοιμηθεί και μετά άρχισε να πουλά έπιπλα για κέρδος. Παράλληλα, άρχισε επίσης να κάνει περίεργες δουλειές όπως τηλεμάρκετινγκ και εργασίες παράδοσης.

Στη συνέχεια ξεκίνησε μια μάρκα καφέ που δώρισε τα έσοδα σε διασώσεις ζώων.

Αλλά δυστυχώς, ο Black τελικά κατέληξε να ολοκληρώσει το έργο νωρίς μετά από μια σειρά προσωπικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προβλημάτων υγείας και της ανακάλυψης ότι ο πατέρας του είχε διαγνωστεί με καρκίνο σταδίου τέταρτου.

Λίγα χρόνια αργότερα μοιράστηκε μια ενημέρωση για το τι είχε συμβεί από τότε.

Σε ένα βίντεο στο YouTube του, είπε: «Ξεκίνησα μια νέα επιχείρηση που ονομάζεται Talent Stream, ένα πρακτορείο προσλήψεων, μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της επιχείρησης κάνουμε 100,000 $ το μήνα σχεδόν όλα τα κέρδη. Τα πράγματα πάνε πολύ, πολύ καλά.

"... Προσλάβαμε μερικούς ανθρώπους, κάναμε κάποια λάθη, προσλάβαμε καλύτερους ανθρώπους, έχουμε καλούς ανθρώπους τώρα και θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να ξεπεράσουμε την πτωτική αγορά... Τα άλλα πράγματα που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία δεν ήταν καλά.

"... Πούλησα επίσης τον Bark και τον Bailey όχι τόσο πολύ, αυτή ήταν η εταιρεία καφέ που ξεκίνησα... Αυτά είναι τα κύρια σημεία».

Ο Μπλακ εξήγησε επίσης ότι ο πατέρας του πέθανε.

Έβγαλε 1,000,000 δολάρια σε ένα χρόνο;

Με λίγα λόγια, όχι. Μετά από περίπου 10 μήνες επαιτείας, δανεισμού και δουλειάς , ο Μπλακ αποφάσισε να το σταματήσει.

Στο τέλος, απείχε κάπως από τον στόχο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αλλά κατάφερε να βγάλει 64 χιλιάδες δολάρια, κάτι που εξακολουθεί να είναι αρκετά εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη από πού ξεκίνησε.

