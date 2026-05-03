LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι της Λεωφόρου για τα playoffs της Super League

Ο Παναθηναϊκός αναζητά αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ενώ η ΑΕΚ θέλει τη νίκη για να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Στη Λεωφόρο διεξάγεται ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της αγωνιστικής, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να τίθενται αντιμέτωποι έχοντας διαφορετική αφετηρία, αλλά κοινό στόχο τη νίκη.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για την κατάληψη της τρίτης θέσης.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ βρίσκεται στο +5 από τους διώκτες της και έχει μπροστά της την ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μάχη για τον τίτλο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετρά το απόλυτο απέναντι στον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν, έχοντας επικρατήσει 3-2 στη Λεωφόρο και 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Λούκα Γιόβιτς να πρωταγωνιστεί στις δύο αναμετρήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ καλείται να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, με τον Ισπανό τεχνικό να αναζητά λύσεις τόσο σε τακτικό επίπεδο όσο και σε πρόσωπα, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες.