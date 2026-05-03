Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Αμετανόητος ο 89χρονος - Πρώτες δηλώσεις μετά την προφυλάκιση

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο 89χρονος που λίγο έλειψε να αιματοκυλήσει ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο, ανοίγοντας πυρ, και τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, εκ των οποίων έναν σοβαρά, στις πρώτες δηλώσεις του, μετά την προφυλάκισή του, που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε σαν σκουπίδι, καταφέρθηκε εναντίον του κράτους, εκφράζοντας παράπονα για την πατρίδα, που λέει ότι τον «πλήγωσε», ενώ δηλώνει πως δεν φοβάται τη φυλακή.

Η δήλωση του 89χρονου στον ΑΝΤ1

«Το έκανα για όλους εσάς για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα, μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και την Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ.

Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε».

Ο 89χρονος αναμένεται να ζητήσει μέσω του συνηγόρου του, Βασίλη Νουλέζα την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, λόγω της επιβαρυμένης υγείας του, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του, συγγενείς παρά το ψυχιατρικό παρελθόν του, δηλώνουν πρόθυμοι να τον φιλοξενήσυν.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει, επιμένοντας ότι στόχευσε χαμηλά, προς τα πόδια. Όπως ανέφερε, η πράξη του ήταν αποτέλεσμα έντονης ψυχολογικής πίεσης και αγανάκτησης, την οποία αποδίδει στην καθυστέρηση απονομής της σύνταξής του, αλλά και σε συμπεριφορές που, όπως ισχυρίζεται, προσέβαλαν την αξιοπρέπειά του.

Ο 89χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, αφού ήταν ασύλληπτος επί 6 ώρες και κατάφερε να πυροβολήσει έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, να μετακινηθεί ανενόχλητος με ταξί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε ακόμη τέσσερις υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο Αθηνών, να διαφύγει χωρίς να τον σταματήσει κανείς, να επιβιβαστεί σε ακόμη ένα ταξί και να ταξιδέψει μέχρι την αχαϊκή πρωτεύουσα όπου συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης