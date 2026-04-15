ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη - Μαρινάκη για τις σπουδές του Μακάριου Λαζαρίδη: «Επιλέξατε πάλι το ψέμα»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ επανέφερε το ζήτημα της βεβαίωσης σπουδών και των προσλήψεων του Μακάριου Λαζαρίδη σε δημόσιες θέσεις χωρίς πτυχίο ΑΕΙ.

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κάλυψε τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος πληρωνόταν ως Ειδικός Επιστήμονας χωρίς τα απαραίτητα προσόντα.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να καταλογίσει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον Λαζαρίδη.

Αμφισβητεί την εκ νέου πρόσληψη του Λαζαρίδη το 2013 χωρίς πτυχίο και καλεί το Μαξίμου να διερευνήσει την υπόθεση.

Κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την παραγραφή ποινικών αδικημάτων του Λαζαρίδη και ζητά πολιτική ευθύνη.

Το ζήτημα της βεβαίωσης σπουδών του υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα με το ΠΑΣΟΚ να επαναφέρει το θέμα, τόσο της πρόσληψής του στο υπ. Παιδείας του 2007, αλλά και στη Γραμματεία Ισότητας το 2013.



Σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη».



«Για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό. Είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.



Επισημαίνει μάλιστα ότι το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, «να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως κάνει σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά αλλά δεν είναι κολλητοί του Πρωθυπουργού».



«Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου;

Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε;», αναρωτιέται στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.



Παράλληλα, απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι αυτός «επέλεξε πάλι το ψέμα». «Είναι δυνατόν να επικαλείστε την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος για να αιτιολογήσετε την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση;»



Σε έντονο ύφος, το ΠΑΣΟΚ καταλήγει: «Μας λέτε πως παρανόμησε αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα! Έχετε το πολιτικό σθένος να τα ερευνήσετε όλα;

Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας; Αναμένουμε απαντήσεις».

Διαβάστε επίσης