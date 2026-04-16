Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, με δήλωσή του ζητά «συγγνώμη» για τον τρόπο που εκφράστηκε, αναφερόμενος στην ατάκα του «γιατί ήμουν ωραίος» κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης όπου έδειξε το πτυχίο του. Δεσμεύεται επίσης, να επιστρέψει εντόκως ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά», τα χρήματα που αντιστοιχούν στους μισθούς που έλαβε ενώ είχε προσληφθεί το 2007 ως μετακλητός συνεργάτης του υπουργείου Παιδείας.

Η κίνηση αυτή εκ μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη, διευκολύνει την επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού, καθώς από λεπτό σε λεπτό ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για το κράτος δικαίου, ενώ θεωρείται και «ένα βήμα πριν» τη δήλωση παραίτησης.

Στη μακροσκελή δήλωσή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρει πως εκφράστηκε «κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί».

Αναφερόμενος στην επίμαχη πρόσληψή του, το 2007 ως μετακλητού υπαλλήλου του υπουργείου Παιδείας, αναφέρει: «Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία. Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή».

«Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών», γράφει σε άλλο σημείο της δήλωσής του και καταλήγει: «Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη 'δολοφονία' του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου».

Η συνέντευξη όπου ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε παρουσιάσει το πτυχίο του και είχε ισχυριστεί πως προσελήφθη στο υπουργείο Παιδείας το 2007 «γιατί ήμουν ωραίος»:

Ολόκληρη η δήλωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας Ν.Δ., κ. Μακάριου Λαζαρίδη:

«Αρχικά, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη γιατί, μέσα στην ανάγκη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί.

Επί της ουσίας, όμως, σε μια περίοδο που επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Διαχρονικά, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς επιλέγουν, σύμφωνα με τον νόμο, συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης τους, οι οποίοι και αποχωρούν με την αποχώρηση του πολιτικού τους προϊσταμένου, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Συνεργάτες με σχέση εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας. Αυτά δεν είναι ούτε πρωτοφανή ούτε μεμπτά.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή.

Η απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών. Αυτό κάνουμε άλλωστε 7 χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια καλύτερη χώρα.

Και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της Κυβέρνησης και αυτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών.

Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό μου, Αθανασία Κοτσαύτη, ουδέποτε έκρυψα την πολιτική και οικογενειακή μου σχέση με την κυρία Βάσω Κόλλια. Μετά την αποχώρησή μου από τη Γενική Γραμματεία, η ίδια έλαβε την απόφαση για την πρόσληψή της και τη συνεργασία της με την τότε κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά.

Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη «δολοφονία» του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου».

