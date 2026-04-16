Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

«Εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ο Μακάριος Λαζαρίδης στην εκπομπή «10 Παντού»

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, με δήλωσή του ζητά «συγγνώμη» για τον τρόπο που εκφράστηκε, αναφερόμενος στην ατάκα του «γιατί ήμουν ωραίος» κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης όπου έδειξε το πτυχίο του. Δεσμεύεται επίσης, να επιστρέψει εντόκως ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά», τα χρήματα που αντιστοιχούν στους μισθούς που έλαβε ενώ είχε προσληφθεί το 2007 ως μετακλητός συνεργάτης του υπουργείου Παιδείας.

Η κίνηση αυτή εκ μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη, διευκολύνει την επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού, καθώς από λεπτό σε λεπτό ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για το κράτος δικαίου, ενώ θεωρείται και «ένα βήμα πριν» τη δήλωση παραίτησης.

Στη μακροσκελή δήλωσή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρει πως εκφράστηκε «κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί».

Αναφερόμενος στην επίμαχη πρόσληψή του, το 2007 ως μετακλητού υπαλλήλου του υπουργείου Παιδείας, αναφέρει: «Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία. Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή».

«Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών», γράφει σε άλλο σημείο της δήλωσής του και καταλήγει: «Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη 'δολοφονία' του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου».

Η συνέντευξη όπου ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε παρουσιάσει το πτυχίο του και είχε ισχυριστεί πως προσελήφθη στο υπουργείο Παιδείας το 2007 «γιατί ήμουν ωραίος»:

Ολόκληρη η δήλωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας Ν.Δ., κ. Μακάριου Λαζαρίδη:

«Αρχικά, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη γιατί, μέσα στην ανάγκη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί.

Επί της ουσίας, όμως, σε μια περίοδο που επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Διαχρονικά, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς επιλέγουν, σύμφωνα με τον νόμο, συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης τους, οι οποίοι και αποχωρούν με την αποχώρηση του πολιτικού τους προϊσταμένου, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Συνεργάτες με σχέση εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας. Αυτά δεν είναι ούτε πρωτοφανή ούτε μεμπτά.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή.

Η απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών. Αυτό κάνουμε άλλωστε 7 χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια καλύτερη χώρα.

Και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της Κυβέρνησης και αυτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών.

Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό μου, Αθανασία Κοτσαύτη, ουδέποτε έκρυψα την πολιτική και οικογενειακή μου σχέση με την κυρία Βάσω Κόλλια. Μετά την αποχώρησή μου από τη Γενική Γραμματεία, η ίδια έλαβε την απόφαση για την πρόσληψή της και τη συνεργασία της με την τότε κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά.

Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη «δολοφονία» του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου».

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Με τις μεγάλες πλατφόρμες συναντάται ο Στάρμερ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο - «Να αναλάβετε τις ευθύνες σας»

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Για την πρωτιά ο Ολυμπιακός με Αρμάνι - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

11:57LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το MEGA σκόραρε στον ανταγωνισμό - Τα πάνω κάτω στη βραδινή ζώνη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Την Παρασκευή 24 Απριλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Ανδρουλάκης: Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα σχολεία – 83 εντάλματα σύλληψης μετά από απειλές για νέο μακελειό

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντόνιο Κόστα: Ευχαριστώ Μητσοτάκη και Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο

11:41LIFESTYLE

Τζόσουα Τζάκσον - Κέιτι Χολμς: Το reunion στο κόκκινο χαλί που «γύρισε» τον χρόνο πίσω στο «Dawson’s Creek»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

11:34WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον πρώην πρόεδρο για ψευδορκία ζητά ο εισαγγελέας

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να μειώσετε την εφίδρωση: Αποτελεσματικά tips και ιατρικές θεραπείες

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ελπίζω σύντομα να είναι κοντά μας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Το Πακιστάν πιέζει για νέο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν – Ο Νετανιάχου θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επί 10 χρόνια δεχόμουν εκφοβισμό - Ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο στον κόσμο

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο 54χρονος οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

08:23LIFESTYLE

Τζένη Οικονόμου: Αυτή είναι η κατά 40 χρόνια νεότερη σύντροφος του Αλέξανδρου Λυκουρέζου

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης κατά Documento για Μυλωνάκη: Δολοφονικός βούρκος - Ζούγκλα αθλιότητας

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Γιώργο Μυλωνάκη: «Καταλαβαίνω τι σημαίνει να πάθεις εγκεφαλικό από προσωπικό "φούσκωμα", από κακοήθη μανταλάκια»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το «θέατρο» που έπαιζε η παρέα της Μυρτούς και το λάθος που τους «έκαψε»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για ραντεβού - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος με αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να εκκαθαριστούν γρήγορα οι υποθέσεις των βουλευτών, δεν θα επιτρέψω υπονόμευση της ΕΥΠ

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ 250 φορές το όνομά του στο σώμα της κοπέλας του

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ