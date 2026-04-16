Ανδρουλάκης: «Εκλογές τώρα, πώς θέλετε να το ζητάω, για να φύγετε μια ώρα αρχύτερα!»

«Θα καταργήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως λένε τα στελέχη σας;», ρώτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον πρωθυπουργό κατά τη δευτερολογία του, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή.

«Ο πρωθυπουργός μίλησε ως θαμώνας καφενείου, ως τρολ του διαδικτύου, ως ψυχολόγος, αλλά όχι ως πρωθυπουργός» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Τα μόνα απατηλά όνειρα σε αυτό το κοινοβούλιο είναι ότι θα είστε πρωθυπουργός και μετά τις εκλογές».

«Ένα σχόλιο σε μια ώρα που μιλάτε δεν βρήκατε να πείτε για τον Ντίλιαν; Ένας πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού εκβιάζει τον πρωθυπουργό ως Νίξον. Θα πείτε τίποτα; Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει απόφαση του ΣτΕ να με ενημερώσετε για τον λόγο της παρακολούθησής μου. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν. Θα καταργήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπως λένε τα στελέχη σας; Έχετε επιλέξει να πάτε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη», ζήτησε να μάθει από τον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι, που αν βάλεις τα ρουσφέτια της στη σειρά, θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες. Επικαλεστήκατε τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου, ενός ανθρώπου που δε βρίσκεται στη ζωή για να σας απαντήσει». Απαντώντας, μάλιστα, επί του συγκεκριμένου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην οποία παραδέχεται ότι εξυπηρέτησε πολίτες, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη που είπε ότι αυτά γίνονταν τη δεκαετία του '50. «Από το '50 μέχρι το 2026 τα ίδια κάνετε, μια αμετανόητη δεξιά», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη. Θα τον κρατήσετε στην κυβέρνηση ή θα τον διώξετε; Εκτός κι αν τον κρατάτε για την ομορφιά του. Ε, αν είναι για την ομορφιά του, να τον κρατήσετε λοιπόν», είπε επίσης σε έντονο ύφος.

«Εκλογές τώρα! Και αν δε σας αρέσει ο τρόπος που ζητάω τις εκλογές, να μου πείτε πώς σας αρέσει, μήπως και φύγετε μια ώρα αρχύτερα», έκλεισε τη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
