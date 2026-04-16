Διαπληκτισμός Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Πόσα ψέματα λέτε»

Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που νωρίτερα τον χαρακτήρισε ως «αρχιερέα της διαπλοκής» της κυβέρνησης, απάντησε σε έντονο ύφος ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, διακόπτοντας την ομιλία της.

Ο κ. Φλωρίδης, καθώς καθόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα υπουργικά έδρανα, διέκοψε την ομιλία της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», στο σημείο που εκείνη καλούσε τον πρωθυπουργό να σχολιάσει την ατάκα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, πως η Ντόρα Μπακογιάννη κατά τη διάρκεια της δίκης της «17 Νοέμβρη», ήταν «σεμνή».

«Κύριε Φλωρίδη ενημερώσατε τον πρωθυπουργό για την παραίτηση του επιθεωρητή κυρίου Μυλιώνη;», ρώτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Ενημέρωσα και να δείτε και τη δήλωση του Μηλιώνη», απάντησε ο κ. Φλωρίδης και συνέχισε, χωρίς να ακούγεται εξολοκλήρου: «Λέει, πόσα ψέματα λέτε», σε έντονο ύφος, απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου. «Αυτός στον οποίο αναφέρεστε, ο Αρεοπαγίτης, έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι λέτε ψέματα».

Διαβάστε επίσης