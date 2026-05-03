Ηνωμένο Βασίλειο: Ο γηραιότερος πιγκουίνος στον κόσμο γιόρτασε τα 38α γενέθλια του

Ένας πιγκουίνος με το ιδιαίτερα όνομα Spneb γιόρτασε τα 38α γενέθλιά του, γιορτάζοντας τα με μια εντυπωσιακή τούρτα φτιαγμένη από πάγο και ψάρια.

Η Spneb, η οποία πήρε το όνομά της από ένα φάρμακο που της έσωσε τη ζωή, θεωρείται ο γηραιότερος πιγκουίνος Χάμπολντ στον πλανήτη.

Ωστόσο, το καταφύγιο το οποίο την φιλοξενεί, το Paradise Park Wildlife Sanctuary στην Κορνουάλη του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι, παρά την προχωρημένη της ηλικία, δεν έχει χάσει τη ζωντάνια της και παραμένει εξίσου ενεργή όπως πάντα.

Το καταφύγιο γιόρτασε το σημαντικό ορόσημο της Spneb στις 16 Απριλίου με ένα πάρτι και μια ειδικά φτιαγμένη τούρτα από πάγο, η οποία ήταν γεμάτη με τις αγαπημένες της λιχουδιές.

Η φροντιστής της Spneb, Μπέκι Γουέιτ, δήλωσε ότι ο πιγκουίνος εξακολουθεί να έχει όρεξη για ζωή, παρά το γεγονός ότι είναι η γηραιότερη της αποικίας.

«Επιβλέπει χαρούμενα τα μικρά σαν να είσαι σε φρουρά», είπε η Γουέιτ. «Ο σύντροφός της, ο Prince, είναι 21 ετών και λατρεύει να επιδεικνύεται».

Το ασυνήθιστο όνομα της Spneb είναι σύνθετο των ονομάτων των φαρμάκων που την βοήθησαν να ξεπεράσει μια σκληρή μάχη με τη μυκητιασική λοίμωξη Aspergillus το 2007. Έπειτα από τέσσερις μήνες θεραπείας, η Spneb έγινε και πάλι καλά.

Αν και οι πιγκουίνοι Χάμπολντ είναι ενδημικοί στη δυτική ακτή της Νότιας Αμερικής, δεν υπερθερμαίνονται χάρη σε μια γυμνή περιοχή στο πρόσωπό τους, η οποία παραμένει κόκκινη για να απελευθερώνει θερμότητα.