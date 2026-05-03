Τραμπ: Θα εξετάσω την πρόταση του Ιράν - Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το Ιράν έστειλε μια πρόταση 14 σημείων στους πακιστανικούς μεσολαβητές.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει με το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, στο Μαϊάμι, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε ότι θα εξετάσει νέο ιρανικό σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ωστόσο ότι διατηρεί τις αμφιβολίες του πως θα μπορούσε να είναι «αποδεκτό» για την Ουάσιγκτον.

«Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι οι περισσότεροι από τους όρους του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιοι:

  • Εγγυήσεις ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν δεν θα ξαναρχίσουν,
  • Η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή,
  • Το τέλος του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ από τις ΗΠΑ,
  • Η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων,
  • Το τέλος της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ,
  • Η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημίες, μεταξύ άλλων όρων.

Πολύ πρόσφατα, ο Τραμπ απέρριψε παρόμοιες απαιτήσεις, δηλώνοντας στο Λευκό Οίκο ότι «δεν ήταν ικανοποιημένος» με τις προτάσεις του Ιράν.

