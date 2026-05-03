Τραμπ: Θα εξετάσω την πρόταση του Ιράν αλλά είναι μάλλον απίθανο να την αποδεχτω

Σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, αλλά προσθέτει ότι είναι απίθανό να την αποδεχθεί, αφού δεν έχουν ακόμη πληρώσει για τα όσα έκαναν στην ανθρωπότητα και τον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια.

Σε δηλώσεις του πάντως περιέγραψε το ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως «φιλικό», ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου τόνισε ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

