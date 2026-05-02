Ένας μικρός λεβέντης στην πίστα: Το κρητικόπουλο που έβαλε φωτιά στο κέφι - Βίντεο
Πήρε τη σκυτάλη στον χορό και απογείωσε το κέφι
Ένας μικρός μερακλής έκλεψε τις εντυπώσεις σε ένα γλέντι αφού χόρεψε σε ένα κέντρο διασκέδασης και αμέσως τράβηξε πάνω του τα βλέμματα με τη σκηνική του παρουσία τις εντυπώσεις.
Συγκεκριμένα το περιστατικό συνέβη στην Κρήτη, όπου ένας μικρός, ο οποίος απέδειξε πως διαθέτει ψυχή μερακλή, φορώντας τα λευκά του ρούχα σηκώθηκε για χορό. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, δεν μπόρεσε να πάρει το βλέμμα από πάνω του και σε κάθε του βήμα να τον συνοδεύει με χειροκροτήματα και επευφημίες.
