Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε δωμάτιο – Τραυματίστηκε 15χρονος

Σκηνές ισοπέδωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στους Μανιάκους Καστοριάς, όταν μια ισχυρότατη έκρηξη διέλυσε δωμάτιο κατοικίας, τραυματίζοντας έναν 15χρονο που βρισκόταν μέσα σε αυτό. Η σφοδρότητα του ωστικού κύματος ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε όλο το σπίτι, ενώ αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε απόσταση πολλών μέτρων.

Στο σημείο έστησαν αμέσως επιχείρηση δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο από τα συντρίμμια. Ο 15χρονος, ο οποίος διατήρησε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο, προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το σπίτι έχει αποκλειστεί από κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας που διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή κάθε πιθανό σενάριο, συλλέγοντας υπολείμματα υλικών και στοιχεία από το κατεστραμμένο δωμάτιο, ώστε να ταυτοποιηθεί τι προκάλεσε την έκρηξη που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή στον έφηβο.