Διάσημος αστροφυσικός αποκάλυψε τι συμβαίνει στο σώμα μας αφού πεθάνουμε

Ο διάσημος αστροφυσικός, συγγραφέας και παρουσιαστής podcast, Νιλ ντεΓκρας Τάισον, αποκάλυψε τι συμβαίνει στο σώμα μας μετά το θάνατό μας – και γιατί αυτό τον οδήγησε στο να επιλέξει την ταφή αντί της αποτέφρωσης.

Ο 67χρονος αστροφυσικός εξήγησε ότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, το σώμα του αποσυντίθεται και καταναλώνεται από μικροοργανισμούς και βακτήρια, τα οποία τρέφονται από την υπολειπόμενη χημική ενέργεια που έχει απομείνει σε αυτό.

Δεδομένου ότι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί, ο Τάισον σημείωσε ότι το σώμα ενός ατόμου που έχει πεθάνει εξακολουθεί να είναι γεμάτο με ενέργεια, κυρίως από την τροφή που κατανάλωσε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και αφού σταμάτησε να λειτουργεί ο εγκέφαλος και η καρδιά του.

Έτσι, για να απελευθερωθεί αυτή η ενέργεια, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η αποτέφρωση, κατά την οποία η εναπομένουσα ενέργεια ενός ατόμου μετατρέπεται σε θερμότητα μετά την καύση του σώματος, η οποία στη συνέχεια διαχέεται στο διάστημα.

Η άλλη επιλογή είναι η ταφή, η οποία αφήνει το σώμα να αποσυντεθεί φυσικά, επιτρέποντας στους μικροσκοπικούς οργανισμούς της Γης να απορροφήσουν όλη την εναπομένουσα ενέργεια του.

«Εγώ επιλέγω την ταφή, έτσι ώστε η ενέργεια του σώματός μου, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά τον θάνατό μου, θα απορροφηθεί από μικροοργανισμούς, από τη χλωρίδα και την πανίδα που τρέφονται από το σώμα μου, όπως εγώ τράφηκα από αυτά όταν ήμουν ζωντανός. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιστρέψω στη Γη», εξήγησε ο ίδιος.

Ενώ ο αστροφυσικός επέλεξε την ταφή για τον ίδιο του, δήλωσε ότι και η αποτέφρωση είναι μια καλή επιλογή. «Αποτεφρώνοντας ένα σώμα δεν σημαίνει ότι οι θα σπαταληθεί η ενέργεια του. Μάλιστα αυτή η επιλογή θα έχει πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες».

Ο Τάισον εξήγησε ότι η θερμότητα που παράγεται από την αποτέφρωση ενός σώματος δεν παραμένει στη Γη. Αντίθετα, αυτή η ακτινοβολία είναι ικανή να φτάσει σε άλλους πλανήτες εντός του γαλαξία μας.

«Η ενεργειακή περιεκτικότητα αυτών των μορίων δεν εξαφανίζεται. Μετατρέπεται σε θερμότητα που στη συνέχεια εκπέμπει υπέρυθρη ενέργεια, η οποία κάποτε ήταν η ενεργειακή περιεκτικότητα των μορίων του σώματός σας, και την εκπέμπει στο διάστημα, κινούμενη με ταχύτητα φωτός», εξήγησε ο επιστήμονας μιλώντας στο podcast του, το «StarTalk» στις 31 Μαρτίου.

Από τη στιγμή που κάποιος αποτεφρώνεται, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ταξίδι που θα ακολουθήσει η ενέργεια του στο διάστημα, εξήγησε ο Τάισον.

«Αν κάποιος αποτεφρώθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, η ενέργεια του θα έχει φτάσει στο πλησιέστερο αστρικό σύστημα, τον Άλφα Κενταύρου. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, αυτό το άτομο εξακολουθεί να είναι μέρος αυτού του σύμπαντος, απλώς με διαφορετική μορφή».

Οι σκέψεις του Τάισον για το τι συμβαίνει στο σώμα ενός ανθρώπου μετά το θάνατό του, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή θεωρία, καθώς αυτές βασίζονται σε μερικούς από τους πιο θεμελιώδεις νόμους της επιστήμης.

Όλα ξεκινούν με τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, γνωστό και ως νόμος της διατήρησης της ενέργειας. Ο νόμος ορίζει ότι η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί· μπορεί μόνο να μετατραπεί από τη μία μορφή στην άλλη.

Σε αυτή την περίπτωση, η χημική ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στα μόρια ενός ατόμου με την μορφή τροφής και ποτού, θα μετατραπεί όπως και να έχει -είτε μέσω της αποσύνθεσης είτε μέσω της αποτέφρωσης.