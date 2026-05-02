Ιταλία: Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της - Πιθανό κίνητρο η απιστία

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πρωτομαγιά στο Άνγκρι, πόλη της περιοχής Αγρο Νοτσερίνο-Σαρνέζε. Ο άνδρας, που υποστηρίζει ότι ένιωσε έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια του γεύματος, κατάφερε να ζητήσει βοήθεια από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν το κέντρο άμεσης βοήθειας.

Ένας 41χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Umberto I» της Νοτσέρα Ινφεριόρε, καθώς η σύζυγός του, η οποία συνελήφθη, του έκοψε τα γεννητικά όργανα. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 1ης Μαΐου στο Άνγκρι, στην επαρχία του Σαλέρνο. Πρωταγωνιστές της τραγικής υπόθεσης είναι ένα ζευγάρι από το Μπαγκλαντές, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζεται η απιστία.

Η σύζυγος συνελήφθη

Την υπόθεση ερευνούν οι καραμπινιέροι του Τοπικού Τμήματος Νοτσέρα Ινφεριόρε, υπό τον συντονισμό του διοικητή Τζανφράνκο Αλμπανέζε, οι οποίοι προχώρησαν σε μια πρώτη ανασύνθεση των γεγονότων. Υπάρχουν υποψίες ότι ο άνδρας ναρκώθηκε προηγουμένως, καθώς ο ίδιος ανέφερε ότι αισθάνθηκε έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια του φαγητού.

Στη συνέχεια, ενώ κοιμόταν, η 35χρονη φέρεται να τον ευνούχισε, προκαλώντας σοβαρό τραύμα στα γεννητικά του όργανα. Ο 41χρονος κατάφερε να ζητήσει βοήθεια από τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν άμεσα το 118. Στο σημείο έσπευσαν οι καραμπινιέροι του Άνγκρι και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Οι έρευνες, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα της Εισαγγελίας Νοτσέρα Ινφεριόρε, Τζανλούκα Καπούτο, οδήγησαν στη σύλληψη της γυναίκας σχεδόν επ’ αυτοφώρω. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής σωματικής βλάβης που προκάλεσε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα Il Messaggero, πιθανό κίνητρο της γυναίκας φαίνεται να είναι η ανακάλυψη απιστίας από την πλευρά του συζύγου.