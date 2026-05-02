Βάλτε ένα κέρμα στην κατάψυξη πριν φύγετε από το σπίτι - Δείτε γιατί

Επιστρέφετε μετά από μέρες στο σπίτι σας και όλα φαίνεται να λειτουργούν φυσιολογικά.

Ωστόσο μία άγνωστη ακολουθία γεγονότων μπορεί να σας βάλει σε κίνδυνο, και κρύβεται πίσω από καλά κλειστές πόρτες.

Μια διακοπή ρεύματος μπορεί να έχει συμβεί, χωρίς καν να το γνωρίζεται, και αν είναι σύντομη τότε κανένας λόγος ανησυχίας. Όμως απουσιάζατε, και κατά συνέπεια δεν ξέρετε πόσο κράτησε και αν τα τρόφιμα στο ψυγείο και τον καταψύκτη, βρέθηκαν ξαφνικά σε θερμοκρασία δωματίου, πριν ξαναπαγώσουν. Αυτό ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν βακτήρια ικανά να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες.

Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προειδοποιήσει ότι αυτός ο αόρατος κύκλος απόψυξης και επανακατάψυξης αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα καθώς οι διακοπές ρεύματος που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες γίνονται πιο συχνές.

Μια απλή μέθοδος επαλήθευσης που εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Master Food Preserver του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια δίνει στα νοικοκυριά έναν χαμηλού κόστους τρόπο να γνωρίζουν με βεβαιότητα τι συνέβη ερήμην τους. Δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από ένα φλιτζάνι γεμάτο νερό και ένα μόνο νόμισμα.

Πώς λειτουργεί το Frozen Penny Test

Η τεχνική είναι γνωστή ως δοκιμή παγωμένης πένας και η ρύθμισή της είναι απλή.

Το Master Food Preserver Program του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το οποίο δημοσίευσε οδηγίες βήμα προς βήμα για το κόλπο, καθοδηγεί τους χρήστες να γεμίσουν ένα μικρό φλιτζάνι με νερό και να το καταψύξουν μέχρι να στερεοποιηθεί. Μόλις παγώσει, τοποθετήστε μια δεκάρα στην επιφάνεια του πάγου. Στη συνέχεια, αφήστε το κύπελλο στην κατάψυξη, τοποθετημένο σε σημείο που δεν θα διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της απουσίας.

Κατά την επιστροφή στο σπίτι, η θέση του νομίσματος λέει την ιστορία. Εάν η δεκάρα παραμείνει πάνω από τον πάγο, ο καταψύκτης διατήρησε μια σταθερά χαμηλή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια και το φαγητό θα πρέπει να είναι ασφαλές. Εάν η δεκάρα έχει βυθιστεί στον πάτο του φλιτζανιού, ο πάγος έλιωσε εντελώς κάποια στιγμή και το νερό ξαναπάγωσε με το νόμισμα παγιδευμένο κάτω από την επιφάνεια. Αυτό υποδηλώνει μια απόψυξη αρκετά σημαντική ώστε να θέσει σε κίνδυνο τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

Το τεστ δεν αντικαθιστά τις τυπικές πρακτικές ασφάλειας τροφίμων. Χρησιμεύει ως φρουρός, παρέχοντας στοιχεία ότι μια αποτυχία συνέβη όταν κανείς δεν ήταν εκεί για να την παρακολουθήσει.