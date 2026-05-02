Πριγκίπισσα Ευγενία: Η επιστροφή στα φώτα της δημοσιότητας και τα γενέθλια του συζύγου της

Η 36χρονη εγγονή της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, η πριγκίπισσα Ευγενία διατηρούσε ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ το τελευταίο διάστημα, καθώς η οικογένειά της βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο μετά τις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν και την εμπλοκή του πατέρα της, Άντριου Μαουντμπάτεν. Ωστόσο, αυτό το Σαββατοκύριακο οι τόνοι ανεβαίνουν για έναν ευχάριστο λόγο: τα γενέθλια του συζύγου της.

Κοσμικές εμφανίσεις και οικογενειακές στιγμές

Η Ευγενία «έσπασε» την απομόνωσή της το βράδυ της Πέμπτης, επισκεπτόμενη το Soho Mews House στο Mayfair μαζί με την αδελφή της, πριγκίπισσα Βεατρίκη. Στη συνέχεια, απόλαυσε ένα δείπνο με τον Jack Brooksbank σε γνωστό εστιατόριο του Notting Hill, μακριά από τις υποχρεώσεις τους ως γονείς των δύο γιων τους, August και Ernest.

Η στάση του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένει ασυνήθιστα σιωπηλή, αντικατοπτρίζοντας την επιθυμία τους να «πλοηγηθούν» με ασφάλεια μακριά από τα σκάνδαλα που πλήττουν τον «έκπτωτο» πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον. Ακόμη και στην πρόσφατη επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ, η Ευγενία επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια δημόσια ανάρτηση φόρου τιμής.

Η επιστροφή στην κοινωνική ζωή

Η επανεμφάνιση της πριγκίπισσας ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες στη Σικελία, όπου παρευρέθηκε στον κοσμικό γάμο του ξενοδόχου Charles Forte. Αν και η ίδια απέφυγε τις επίσημες φωτογραφίες, εντοπίστηκε σε στιγμιότυπα φίλων στα social media, δείχνοντας να ανακτά τη διάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις.

Στο «μικροσκόπιο» οι πριγκίπισσες της Υόρκης

Παρά την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Phil Dampier ανέφερε στο περιοδικό HELLO! πως οι δύο αδελφές ενδέχεται να βλέπουν τη δημόσια εικόνα τους να «κηλιδώνεται» λόγω της σύνδεσης του πατέρα τους με την υπόθεση Έπσταϊν.

«Ενώ τα περασμένα Χριστούγεννα αντιμετωπίζονταν ως αθώα θύματα της κατάστασης, οι νέες αποκαλύψεις έχουν αλλάξει το κλίμα», εξηγεί ο Dampier. Παράλληλα, οι πρόσφατες δραστηριότητες των δύο πριγκιπισσών στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν προσπαθούν να εξαργυρώσουν τις επαφές που κληρονόμησαν από τους γονείς τους, γεγονός που καθιστά τις μελλοντικές τους εμφανίσεις ιδιαίτερα κρίσιμες για τη δημόσια εικόνα τους.

*Με πληροφορίες από hellomagazine

Διαβάστε επίσης