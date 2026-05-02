Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου
Οι εικόνες της σοκαριστικής και απρόκλητης επίθεσης σε μία μοναχή ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο στην Ιερουσαλήμ, από έναν άνδρα έκαναν τον γύρο το κόσμου, προκαλώντας τη διεθνή καταδίκη.
Στα πλάνα που δημοσίευσε η ισραηλινή αστυνομία, φαίνεται η Γαλλίδα μοναχή να περπατάει και έναν άνδρα να την πλησιάζει από πίσω, να τη ρίχνει στο έδαφος και στη συνέχεια να την κλωτσάει, προκαλώντας της τραυματισμό ακόμα και στο πρόσωπο.
Όπως αποκαλύφθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, καθώς επισήμως η ισραηλινή αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του, πρόκειται για τον Εβραίο έποικο, 36 ετών, Yonah Schreiber ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί οι λόγοι για τους οποίους επιτέθηκε στην καλόγρια.