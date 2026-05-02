Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

Οι εικόνες της σοκαριστικής και απρόκλητης επίθεσης σε μία μοναχή ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο στην Ιερουσαλήμ, από έναν άνδρα έκαναν τον γύρο το κόσμου, προκαλώντας τη διεθνή καταδίκη.

Yesterday, CCTV footage captured an Israeli settler pushing and assaulting a Christian nun in occupied Jerusalem.



Israeli occupation police arrested the man and made a statement on X “The Israel Police treats any attack on members of the clergy and religious communities with… pic.twitter.com/UOaaCPOfiX — WearThePeace (@WearThePeaceCo) April 30, 2026

Στα πλάνα που δημοσίευσε η ισραηλινή αστυνομία, φαίνεται η Γαλλίδα μοναχή να περπατάει και έναν άνδρα να την πλησιάζει από πίσω, να τη ρίχνει στο έδαφος και στη συνέχεια να την κλωτσάει, προκαλώντας της τραυματισμό ακόμα και στο πρόσωπο.

Όπως αποκαλύφθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, καθώς επισήμως η ισραηλινή αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του, πρόκειται για τον Εβραίο έποικο, 36 ετών, Yonah Schreiber ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί οι λόγοι για τους οποίους επιτέθηκε στην καλόγρια.