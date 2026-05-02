Μαρία Κόβαλτσουκ: Η Ουκρανή που ξυλοκοπήθηκε στο Ντουμπάι μιλάει για πρώτη φορά και αποκαλύπτει

Η ιστορία της έριξε φως σε μία από τις σκοτεινές πλευρές του λαμπερού Ντουμπάι.

Η Μαρία Κόβαλτσουκ, 21 ετών μοντέλο από την Ουκρανία, βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, μετά από ένα πάρτι, που αμαύρωσε την εικόνα του «παραδείσου», και έφερε στο προσκήνιο τα porta potty party, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση από σεΐχηδες και γόνους παμπλουτών οικογενειών.

Η υπόθεσή της, ωστόσο δεν προχώρησε, και επί της ουσίας δεν εξιχνιάστηκε και ποτέ, με τις αρχές των Εμιράτων, να ισχυρίζονται ότι έπεσε σε ένα εργοτάξιο.

#MariaKovalchuk. a Ukrainian former #OnlyFans model. I was abused by expat millionaires in a #Dubai hotel and left with horrific injuries. I escaped but they have threatened to find and kill me, and authorities are covering it up. https://t.co/Hgtjw0hmxj — #War_in_Ukraine #Facts #Opinions #Trends #Kharkiv (@HarZizn) May 2, 2026

Η Μαρία τώρα, μιλαέι για πρώτη φορά σε δυτικό μέσο ενημέρωσης, και συγκεκριμένα στην Daily Mail, αποκαλύπτοντας όλα εκείνα που κάποιοι προσπάθησαν να συγκαλύψουν, με τους δράστες να παραμένουν ελεύθεροι.

Ο αγώνας αποκατάστασης της 21χρονη συνεχίστηκε στη Νορβηγία, όπου και βρέθηκε μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο του Ντουμπάι, όπου και πλέον εργάζεται ως μακιγιέζ.

Με δάκρυα στα μάτια μοιράζεται την ιστορία της, ότι έφτασε στο Ντουμπάι για μία φωτογράφιση. Έχασε την πτήση της και κατέληξε να δεχτεί βοήθεια από έναν άντρα που είχε γνωρίσει την προηγούμενη μέρα.

«Έτσι κατέληξα σε εκείνο το δωμάτιο ξενοδοχείου με δύο άντρες - έναν Ρώσο, έναν Λευκορώσο και δύο κορίτσια».

«Στην αρχή όλα ήταν σχετικά φυσιολογικά. Συζητούσαμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια, πώς θα μπορούσα να επιστρέψω σπίτι.»

Αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία όταν η ομάδα άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ και ναρκωτικά.

«Τους εξήγησα ότι δεν ήθελα να συμμετάσχω και η συμπεριφορά τους γρήγορα έγινε επιθετική. Ήταν προφανές ότι με ήθελαν υπό την επήρεια ουσιών, ώστε να κάνω σεξουαλικά πράγματα μαζί τους.»

«Με αντιμετώπισαν σαν να ήμουν ένα αντικείμενο. Μου είπαν, "ανήκεις σε εμάς, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε".»

Η Μαρία λέει ότι οι φερόμενοι ως δράστες έκλεψαν τα προσωπικά της αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του διαβατηρίου και του τηλεφώνου της.

«Ένα από τα κορίτσια με χαστούκισε δυνατά στο πρόσωπο. Το ίδιο κορίτσι έκλεψε όλα μου τα ρούχα και έφυγε φορώντας το φόρεμά μου.»

«Προσπάθησαν να με αναγκάσουν να πιω και να πάρω ουσίες. Κάθε φορά που αρνιόμουν γίνονταν πιο επιθετικοί.»

Προσπάθησε να δραπετεύσει, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια από το μπαλκόνι του δωματίου του ξενοδοχείου, προτού οι άντρες την σύρουν πίσω μέσα.

Αρπάζοντας μια στιγμή όσο οι άνδρες ήταν έξω, το μοντέλο προσπάθησε να δραπετεύσει για δεύτερη φορά, μόνο και μόνο για να την αναχαιτίσουν και να την συλλάβουν.

«Μέσα, ένα κορίτσι με παρακολουθούσε. Μόλις έτρεξα, φώναξε ότι είχα δραπετεύσει.» Εκείνη τη στιγμή, πανικοβλήθηκα και φοβήθηκα για τη ζωή μου.

«Ήθελα απλώς να φύγω από εκείνο το μέρος. Ήταν νύχτα και σκοτάδι έξω - όλα ήταν θολά. Απλώς έτρεξα.»

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου. Μετά θυμάμαι ότι είδα για λίγο έναν οδηγό ταξί, τον οποίο κάλεσα για βοήθεια πριν χάσω τις αισθήσεις μου. Μετά από αυτό, ξύπνησα στο νοσοκομείο», χωρίς όπως λέει να αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί.

Έφερε κατάγματα σε μέρη της σπονδυλικής στήλης και στα άκρα της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λέει ότι το προσωπικό του νοσοκομείου την κατέγραψε με πλαστή ταυτότητα σε μια προσπάθεια να κρύψει το γεγονός ότι βρισκόταν εκεί, ενώ η μητέρα της την αναζητούσε. Αναγνωρίστηκε από ένα τατουάζ στο δάχτυλό της.

Η αστυνομία του Ντουμπάι ισχυρίστηκε τότε ότι υπέστη απειλητικά για τη ζωή τραύματα αφού εισήλθε μόνη της σε ένα περιορισμένο εργοτάξιο και έπεσε από ύψος.

Ωστόσο, η Μαρία απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό το συμπέρασμα και περιγράφει την μεταχείριση που της έχουν επιδείξει οι αρχές ως «φρικτή».

«Ήταν πολύ επιθετικοί, ήρθαν να με ανακρίνουν τη νύχτα. Πήραν το διαβατήριό μου, πήραν το τηλέφωνό μου και προσπάθησαν να το ξεμπλοκάρουν».

«Μέχρι σήμερα δεν μου έχουν επιστρέψει το τηλέφωνό μου. Λένε θα το επιστρέψουν μόνο αν επιστρέψω στο Ντουμπάι για να το παραλάβω, κάτι που προφανώς δεν θα κάνω».

Λέει ότι της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα για τέσσερις μήνες, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα.

Αν και οι τέσσερις ύποπτοι κρατήθηκαν για λίγο, αφέθηκαν ελεύθεροι μέσα σε μια ημέρα.

Μια υπόθεση εμπορίας ανθρώπων είχε ανοίξει επίσης στην Ουκρανία, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή, αλλά γρήγορα τέθηκε στο αρχείο και η Μαρία λέει ότι η υπόθεση δεν έφτασε καν σε αρχική έρευνα.

Τώρα, αποκάλυψε ότι πιστεύει πως όσοι εμπλέκονταν είχαν διασυνδέσεις που βοήθησαν στο κλείσιμο της υπόθεσης.

«Οι γονείς τους έχουν επιχειρήσεις» στο Ντουμπάι, έχουν διασυνδέσεις με τη Ρωσία, και αυτές οι οικογένειες εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων σίγουρα είχαν διασυνδέσεις για να βοηθήσουν.

Όταν επέστρεψε στη Νορβηγία όπου ζει η μητέρα της και άρχισε να δέχεται απειλές θανάτου από τους τέσσερις φερόμενους ως δράστες.

«Επικοινώνησαν μαζί μου και απείλησαν ότι θα σκοτώσουν την οικογένειά μου. Μου έγραψαν: "Πες αντίο στην οικογένειά σου, θα σε βρούμε, θα έρθουμε στη Νορβηγία".»

Ζει με τον φόβο, έχοντας εγκαταστήσει κουμπιά πανικού.

«Είμαι πάντα προσεκτική, ειδικά όταν ταξιδεύω. Δεν δημοσιεύω ποτέ την τοποθεσία μου επειδή ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να με βλάψουν και με έχουν απειλήσει ανοιχτά ότι θα το κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, εξακολουθεί να αναρρώνει και στηρίζεται ακόμα σε πατερίτσες λόγω επιπλοκών με ένα εμφύτευμα στο πόδι της.

Λέει ότι οι οικονομικοί περιορισμοί έχουν περιορίσει την ικανότητά της να κινηθεί νομικά, καθώς τα ιατρικά έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η Μαρία λέει ότι θέλει δικαιοσύνη για τους τέσσερις φερόμενους ως δράστες, αλλά προς το παρόν επικεντρώνεται στην ανάρρωση και τη χρηματοδότηση περαιτέρω θεραπείας.

«Είναι ένα πολύ σκοτεινό μέρος που μοιάζει με παράδεισο, αλλά στην πραγματικότητα όλα απέχουν πολύ από αυτό», λέει για το Ντουμπάι.

«Κυκλοφορούν πολλά χρήματα εκεί και, πίσω από αυτά τα χρήματα, υπάρχουν ανθρώπους, και είναι επικίνδυνο.

Σε μια προειδοποίηση προς άλλους νεαρούς influencers που μπορεί να αποφασίσουν να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι, είπε: «Να είστε προσεκτικοί και να μην εμπιστεύεστε κανέναν. Βασιστείτε στον εαυτό σας και βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς, γιατί αν σας συμβεί κάτι, το να επικοινωνήσετε με την αστυνομία για βοήθεια δεν είναι επιλογή».

