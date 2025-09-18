Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party

Η Monic Karungi έφτασε στο Ντουμπάι από τη δυτική Ουγκάντα, με την νεαρή γυναίκα να πιστεύει ότι θα δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την αδελφή της.



Ωστόσο, οι φίλοι της είπαν ότι η Karungi τελικά κατέληξε στην πορνεία και χρεώθηκε σε έναν άνδρα γνωστό σε μερικούς ως «ο άθικτος».

Η 23χρονη πέθανε στο Ντουμπάι το 2022 και ένα συγκλονιστικό βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο, αλλά μια έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι στο reel δεν ήταν πράγματι η Monic.

https://www.instagram.com/reel/DOvwfxpjCYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο εγκέφαλος του δικτύου

Φήμες για άγρια σεξουαλικά πάρτι στο εμιράτο των ΗΑΕ κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Το hashtag #Dubaiportapotty, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, συνδέεται με παρωδίες και εικασίες για γυναίκες που κατηγορούνται ότι είναι φιλάργυρες influencers που χρηματοδοτούν κρυφά τον τρόπο ζωής τους ικανοποιώντας τις πιο ακραίες σεξουαλικές απαιτήσεις.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκοτεινή.

Νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα δήλωσαν ότι δεν περίμεναν να εξαναγκαστούν στην πορνεία για τον φερόμενο ως εγκέφαλο, Charles Mwesigwa. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για να εργαστούν σε χώρους όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Τουλάχιστον ένας από τους πελάτες ζητούσε τακτικά να αφόδευσει πάνω στις γυναίκες, σύμφωνα με την «Mia», το όνομα της οποίας τροποποιήθηκε για να προστατευθεί η ταυτότητά της, και η οποία λέει ότι παγιδεύτηκε στο δίκτυο του Mwesigwa.

Ο Mwesigwa αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι βοηθά τις γυναίκες να βρουν κατάλυμα μέσω ιδιοκτητών ακινήτων και ότι οι γυναίκες τον ακολουθούν σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι.

Τι συνέβη στη Monic Karungi

Δύο γυναίκες που είχαν σχέση με τον Mwesigwa έχουν πεθάνει, αφού έπεσαν από ψηλά κτίρια. Αν και οι θάνατοί τους κρίθηκαν ως αυτοκτονίες, οι φίλοι και οι συγγενείς τους πιστεύουν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

Μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, η Monic Karungi, έφτασε στο Ντουμπάι από τη δυτική Ουγκάντα.

Βρέθηκε να μοιράζεται ένα διαμέρισμα με δεκάδες άλλες γυναίκες που εργάζονταν για τον Mwesigwa, σύμφωνα με μία από τις γυναίκες, στην οποία δόθηκε το ψευδώνυμο Keira, η οποία λέει ότι έζησε με τη Monic εκεί το 2022.

«Το σπίτι του ήταν σαν αγορά... Υπήρχαν περίπου 50 κορίτσια. Δεν ήταν ευτυχισμένη γιατί αυτό που βρήκε στο Ντουμπάι δεν ήταν αυτό που περίμενε», μας είπε η Keira.

Η Monic πίστευε ότι η δουλειά στο Ντουμπάι θα ήταν σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την αδελφή της Rita.

«Αυτός [ο Mwesigwa] ήταν βίαιος όταν του είπα ότι ήθελα να γυρίσω σπίτι», λέει η Mia, που επίσης γνώριζε τη Monic στο Ντουμπάι. Λέει ότι, όταν έφτασε για πρώτη φορά, της είπε ότι του χρωστούσε ήδη 2.300 ευρώ και ότι μέσα σε δύο εβδομάδες το χρέος είχε διπλασιαστεί.

«Χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια, για τη βίζα σου, για το μέρος όπου κοιμάσαι, για φαγητό», λέει η Mia.

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά, σκληρά, ικετεύοντας τους άντρες να έρθουν να κοιμηθούν [μαζί] σου».

Η Monic χρωστούσε στον εγκέφαλο του δικτύου περισσότερα από 27.000 δολάρια (22.900 ευρώ) μετά από αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με όσα της είπε ένας συγγενής της, με το ψευδώνυμο Michael. Ο συγγενής δήλωσε ότι έλαβε ηχητικά μηνύματα από αυτήν στα οποία έκλαιγε.

Ευρωπαίοι με ακραία φετίχ

Η Mia είπε ότι οι πελάτες ήταν κυρίως Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και άνδρες με ακραία φετίχ.

«Υπάρχει ένας πελάτης που αφοδεύει πάνω στα κορίτσια. Αφοδεύει και τους λέει να τα φάνε», εξήγησε στο BBC.

Μια άλλη γυναίκα, την οποία ονομάζουμε Lexi, η οποία λέει ότι εξαπατήθηκε από ένα άλλο δίκτυο, επιβεβαίωσε την ιστορία της Mia, λέγοντας ότι οι αιτήσεις για πάρτυ «porta potty» ήταν συχνές.

«Υπήρχε ένας πελάτης που είπε: "Σου δίνουμε 15.000 ντιράμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (3.400 ευρώ) για να σε βιάσουμε ομαδικά, να σε ουρήσουμε στο πρόσωπο, να σε χτυπήσουμε και προσθέτουμε 5.000 (1.154 ευρώ)"» για να την βιντεοσκοπήσουν να τρώει περιττώματα.

Νεκρή τέσσερις μήνες μετά την άφιξή της

Στις 27 Απριλίου 2022, η Monic δημοσίευσε μια selfie από την Al Barsha, μια γειτονιά δημοφιλής στους ξένους που ζουν στο Ντουμπάι. Τέσσερις μέρες αργότερα, ήταν νεκρή. Βρισκόταν στο εμιράτο μόλις τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με τη Mia, η Monic και ο Mwesigwa είχαν συχνές διαφωνίες την περίοδο πριν φύγει. Η Mia λέει ότι η Monic αρνιόταν να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Mwesigwa και είχε βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από το δίκτυό του.

«Είχε βρει μια δουλειά. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη. Νόμιζε ότι θα ελευθερωνόταν, ότι θα έπαιρνε πίσω τη ζωή της, γιατί τώρα είχε μια πραγματική δουλειά και δεν χρειαζόταν να κοιμάται με άντρες», λέει η Mia.

Η Monic μετακόμισε σε ένα άλλο διαμέρισμα, περίπου 10 λεπτά μακριά με τα πόδια. Ήταν από το μπαλκόνι αυτού του διαμερίσματος που έπεσε και σκοτώθηκε την 1η Μαΐου 2022.

«Το Ντουμπάι είναι δικό μου»

Ο συγγενής της Monic, Michael, ο οποίος βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη στιγμή του θανάτου της, λέει ότι προσπάθησε να βρει απαντήσεις.

Η αστυνομία του είπε ότι σταμάτησε την έρευνα, αφού βρήκε ναρκωτικά και αλκοόλ στο διαμέρισμα από το οποίο έπεσε η Monic, και μόνο τα δικά της δακτυλικά αποτυπώματα στο μπαλκόνι, δήλωσε στο BBC.

Πήρε ένα πιστοποιητικό θανάτου για τη Monic από ένα νοσοκομείο, αλλά δεν αναφερόταν πώς είχε πεθάνει. Και η οικογένειά της δεν μπόρεσε να λάβει το τοξικολογικό πόρισμα.

Ωστόσο, ένας άνδρας από τη Γκάνα που ζούσε στην ίδια πολυκατοικία ήταν πιο εξυπηρετικός, λέει, και τον πήγε σε ένα άλλο κτίριο για να συναντήσει τον άνδρα που, όπως του είπε, ήταν ο εργοδότης της Monic.

Ο Michael περιγράφει τη σκηνή που αντίκρισε όταν έφτασε εκεί και είδε πού στεγάζονταν οι γυναίκες.

Λέει ότι μέσα από το σύννεφο καπνού από το ναργιλέ στο σαλόνι, διέκρινε κάτι που έμοιαζε με κοκαΐνη πάνω στο τραπέζι και γυναίκες που έκαναν σεξ με πελάτες πάνω σε καρέκλες.

Ισχυρίζεται ότι βρήκε τον άνδρα που είχαμε προηγουμένως ταυτοποιήσει ως Charles Mwesigwa στο κρεβάτι με δύο γυναίκες και ότι, όταν προσπάθησε να τον σύρει στην αστυνομία, ο φερόμενος εγκέφαλος του δικτύου απάντησε: «Έχω περάσει 25 χρόνια στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι είναι δικό μου... Δεν υπάρχει περίπτωση να με καταγγείλεις... Η πρεσβεία είμαι εγώ, εγώ είμαι η πρεσβεία.

Η Monic δεν είναι η πρώτη που πέθανε. Και δεν θα είναι η τελευταία», πρόσθεσε, σύμφωνα με τον Michael.

Η Mia και η Keira δήλωσαν ότι ήταν μάρτυρες αυτής της συνομιλίας και επιβεβαιώνουν και οι δύο τα λόγια του. Όταν ρωτήσαμε τον Mwesigwa τι εννοούσε με αυτό, αρνήθηκε ότι το είπε.

Ανατριχιαστικές ομοιότητες

Ο θάνατος της Monic έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με αυτόν της Kayla Birungi, μιας άλλης γυναίκας από την Ουγκάντα που ζούσε στην ίδια γειτονιά με αυτήν και πέθανε το 2021 μετά από πτώση από ένα πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, διαχειριζόταν ο Charles Mwesigwa.

Ο αριθμός τηλεφώνου του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, που έδωσε στο BBC η οικογένεια της Kayla, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας από τους αριθμούς του Mwesigwa.

Ο Troy, ένας άνδρας που ισχυρίζεται ότι ήταν διευθυντής επιχειρήσεων στο δίκτυο, επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Mwesigwa διαχειριζόταν το διαμέρισμα, όπως και άλλες τέσσερις γυναίκες με τις συνομίλησε το BBC.

Οι συγγενείς της Kayla λένε ότι, όπως και η οικογένεια της Monic, και αυτοί άκουσαν ότι ο θάνατος της Kayla είχε σχέση με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ωστόσο, μια τοξικολογική έκθεση που είδε το BBC δείχνει ότι δεν υπήρχαν ίχνη αλκοόλ ή ναρκωτικών στον οργανισμό της τη στιγμή του θανάτου της.

«Οι άγνωστοι» νεκροί

Ενώ η οικογένεια της Kayla μπόρεσε να επαναπατρίσει τη σορό της και να την ταφεί, το άψυχο σώμα της Monic δεν επιστράφηκαν ποτέ.

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι πιθανότατα θάφτηκε σε ένα τμήμα του νεκροταφείου Al Qusais του Ντουμπάι, γνωστό ως «The Unknown» (Οι Άγνωστοι). Περιλαμβάνει σειρές από ανώνυμους τάφους, που συνήθως θεωρείται ότι ανήκουν σε μετανάστες των οποίων οι οικογένειες δεν μπόρεσαν να επαναπατρίσουν τις σορούς τους.

Η Monic και η Kayla ήταν μέρος ενός ευρύτερου, ανεπίσημου δικτύου που συνέδεε την Ουγκάντα με τον Περσικό Κόλπο.

Καθώς η Ουγκάντα αγωνίζεται με την αυξανόμενη ανεργία των νέων, η μετανάστευση για εργασία στο εξωτερικό – κυρίως στα κράτη του Κόλπου – έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια βιομηχανία που αποφέρει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για τη χώρα κάθε χρόνο.

Ωστόσο, αυτές οι ευκαιρίες ενέχουν κινδύνους.

Η Mariam Mwiza, ακτιβίστρια από την Ουγκάντα που αγωνίζεται κατά της εκμετάλλευσης, λέει ότι έχει βοηθήσει στη διάσωση περισσότερων από 700 ανθρώπων από την περιοχή του Κόλπου.

«Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων στους οποίους έχουν υποσχεθεί δουλειά, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ. Τελικά, [αυτοί οι άνθρωποι] καταλήγουν να πωλούνται ως ιερόδουλες», μας είπε.

Για την οικογένεια της Monic, η θλίψη είναι πλέον αναμεμειγμένη με το φόβο. Φόβο για άλλες οικογένειες που θα μπορούσαν να υποστούν την ίδια απώλεια, αν δεν γίνει τίποτα.

«Όλοι μας κοιτάμε τον θάνατο της Monic», μας είπε ο συγγενής της Michael. «Αλλά ποιος είναι εκεί για τα κορίτσια που είναι ακόμα ζωντανά; Είναι ακόμα εκεί. Ακόμα υποφέρουν».

«Ψευδείς κατηγορίες»

Το BBC ζήτησε από τον Charles Mwesigwa να απαντήσει σε όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στην έρευνά μας. Αρνήθηκε ότι διευθύνει έναν παράνομο κύκλο πορνείας.

Είπε: «Όλες αυτές είναι ψευδείς κατηγορίες. Είμαι απλώς ένας άνθρωπος που αγαπά τα πάρτι και προσκαλεί μεγάλους πελάτες στα τραπέζια μου, με αποτέλεσμα πολλά κορίτσια να συρρέουν στο τραπέζι μου. Αυτό με κάνει να γνωρίζω πολλά κορίτσια και αυτό είναι όλο».

Είπε επίσης: « Η [Monic] πέθανε με το διαβατήριό της, που σημαίνει ότι κανείς δεν της ζητούσε χρήματα για να την πάρει. Πριν από το θάνατό της, δεν την είχα δει για πάνω από τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Ήξερα την Monic και την Kayla και [αυτές] νοίκιαζαν από διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Αν κανείς από τα δύο διαμερίσματα δεν συνελήφθη, ούτε κανένας από τους ιδιοκτήτες, τότε υπήρχε κάποιος λόγος. Και τα δύο περιστατικά ερευνήθηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι και ίσως αυτοί μπορούν να σας βοηθήσουν. »

Το BBC επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα Al Barsha για να ζητήσει να δει τους φακέλους των υποθέσεων της Monic Karungi και της Kayla Birungi. Το αστυνομικό τμήμα δεν απάντησε στο αίτημα αυτό ούτε στις καταγγελίες ότι οι θάνατοι της Monica και της Kayla δεν είχαν διερευνηθεί κατάλληλα.

Το BBC δεν μπόρεσε να δει καμία τοξικολογική έκθεση σχετικά με τη Monic Karungi, ούτε να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στο οποίο ζούσε όταν πέθανε.







Διαβάστε επίσης