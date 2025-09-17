Ντουμπάι: Οι 3 λέξεις που άκουσε η 20χρονη πριν τη ρίξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part

Η υπόθεση της , μοντέλο από την Ουκρανία αποκάλυψε βρώμικες και σκοτεινές πλευρές του κοσμοπολίτικου - κατά τ' άλλα - Ντουμπάι και τα όσα συμβαίνουν πίσω από τα λαμπερά φώτα του, ενώ εισήγαγε στο λεξιλόγιο και τα διαβόητα πια «porta potty party».

Η Ουκρανή εξαφανίστηκε για πάνω από μια εβδομάδα, με τους αγαπημένους της να φοβούνται ότι είχε πουληθεί ως «σεξουαλική σκλαβιά», αλλά βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, τραυματισμένη και αιμόφυρτη.

Η Κοβάλτσουκ θα μεταφερόταν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά και πολλαπλά τραύματα, συμπεριλαμβανομένου κατάγματος στη σπονδυλική στήλη.

Ένα ντοκιμαντέρ του BBC , με τίτλο «Θάνατος στο Ντουμπάι: #Dubaiportapotty», ανέλυσε πρόσφατα τους κινδύνους γύρω από τα « porta potty part» και το πώς γυναίκες εξαπατήθηκαν και έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων, αφού τους υποσχέθηκαν μια καριέρα στην πόλη της Μέσης Ανατολής.

Τα διαβόητα πάρτι περιλαμβάνουν μοντέλα με μεγάλο αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δελεάζονται από πλούσιους άνδρες ώστε να προβούν σε εξευτελιστικές και ταπεινωτικές πράξεις με αντάλλαγμα χρήματα, δώρα ή δωρεάν διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Δύο γυναίκες, η Μόνικ Καρούνγκι και η Κάιλα Μπιρούνγκι, έπεσαν και σκοτώθηκαν από πολυώροφα κτίρια αφού ταξίδεψαν στην πόλη, με τη σκηνοθέτη Ρουνάκο Σελίνα να είναι αποφασισμένη να φτάσει στην ουσία της αληθινής ιστορίας στο ντοκιμαντέρ.

Και οι δύο θάνατοι θεωρήθηκαν αυτοκτονίες.

Αντίθετα, το μοντέλο από την Ουκρανία στάθηκε πιο τυχερό, γλιτώνοντας από τον θάνατο. Στην πρώτη της συνέντευξη της που έδωσε μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι και δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

NEW: Ukrainian OF model found on side of Dubai road with broken spine and limbs speaks out for the first time



Maria Kovalchuk, 20, was found on March 19 with severe injuries, including a broken spine and limbs



She had been missing for 10 days after telling friends she was going… pic.twitter.com/HlXW9Ux6aW — Unlimited L's (@unlimited_ls) July 21, 2025

Περιγράφοντας τα γεγονότα, είπε πως βρέθηκε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου μετά από πρόσκληση ενός νεαρού Ρώσου, πριν αρχίζουν να την πειράζουν επειδή δεν έπινε και την «εκφοβίσουν» με σπασμένα γυαλιά άλλοι επιχειρηματίες που της ζήτησαν να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί τους.

Όταν προσπάθησε να δραπετεύσει, θυμήθηκε ότι της πήραν τα προσωπικά της αντικείμενα και της είπαν «ανήκεις σε εμάς», κάτι που προσπάθησε να «εκλάβει ως αστείο» στην αρχή, αλλά αρνήθηκαν να την αφήσουν να φύγει, «σέρνοντάς την πίσω».

Όπως λέει, Ρώσοι «πλουσιόπαιδα» τη μετέφεραν σε ένα εργοτάξιο και τη «χτύπησαν», χωρίς ωστόσο να μπορεί να θυμηθεί τη συνέχεια, αν και τα τραύματά της συνάδουν με πτώση από ύψος.

Είπε: «Νομίζω ότι ίσως με πέταξαν. Ή ήταν ξυλοδαρμός. Μία από τις δύο επιλογές, τα τραύματα έμοιαζαν είτε με ξυλοδαρμό είτε με πτώση».

«Πιθανότατα, υπήρξε κάποιο χτύπημα στο κεφάλι, υποθέτω. Η επόμενη σκηνή [που] θυμάμαι είναι εγώ να ζητάω βοήθεια από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο είχε ήδη σταματήσει και είχε καλέσει ασθενοφόρο και την αστυνομία.»

Ισχυρίστηκε επίσης ότι το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της επίθεσης σβήστηκε, χωρίς να αφήσει «καμία απόδειξη».

Η αστυνομία συνέλαβε και έθεσε υπό κράτηση για μια μέρα τους ύποπτους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησαν να τη βρουν για να τη βοηθήσουν.

Ενώ οι τοπικές αρχές πλήρωσαν «εκατομμύρια» για τα ιατρικά της έξοδα, η μητέρα της, Άννα, ισχυρίζεται ότι φέρεται να «ζήτησαν να μην πουν τίποτα που θα έδινε αρνητική εντύπωση στις αρχές των Εμιράτων».

