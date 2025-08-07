Η αλήθεια για τους influencers του Ντουμπάι - Πώς η Γκρέις δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

Η σκληρή πραγματικότητα της άλλης σκοτεινής όψης του Ντουμπάι και των διάσημων porta potty πάρτι

Η αλήθεια για τους influencers του Ντουμπάι - Πώς η Γκρέις δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty
Η πρόσφατη ιστορία της Μαρία Κόβαλτσουκ, του μοντέλου από την Ουκρανία που βρέθηκε ετοιμοθάνατο με σοβαρά τραύματα σε δρόμο του Ντουμπάι, έφερε στην επιφάνεια μία σκοτεινή πλευρά της λαμπερής πόλης και των πάρτι γνωστών ως «porta potty»

Η Μαρία συγκλόνισε με την περιπέτειά της και γλίτωσε από θαύμα. Πλέον αναρρώνει στη Νορβηγία, καθισμένη σε αναπηρικό καροτσάκι και με πατερίτσες.

Παρά τις αναφορές που αρχικά υποδηλώνουν ότι η Μαρία ήταν θύμα των υποτιθέμενων «porta potty parties» στο Ντουμπάι (όπου πλούσιοι άνδρες πληρώνουν γυναίκες για να τις χρησιμοποιήσουν για σεξουαλική εξαχρείωση), το μοντέλο λέει ότι τα «πλούσια παιδιά της Ρωσίας» πού φταίνε στην περίπτωσή της.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Μαρία ισχυρίστηκε ότι η δαπανηρή ιατρική της περίθαλψη καλύφθηκε από τις αρχές του Ντουμπάι με αντάλλαγμα τη σιωπή της, στην πρώτη της συνέντευξη μετά την περιπέτειά της.

Ανεξάρτητα από το πώς η Μάρια τραυματίστηκε, υπήρξε ένα σκοτεινό παρασκήνιο του Ντουμπάι που αποκαλύφθηκε στη διαδικασία, δείχνοντας ότι οι ζωές των πολυτελών influencers μπορεί να μην είναι τελικά τόσο λαμπερές.

Ο Βρετανός ακτιβιστής κατά της εμπορίας ανθρώπων Angus Thomas, ο οποίος είναι ιδρυτής του Hope Education Project, αποκάλυψε ότι έχει διασώσει έως και 20 γυναίκες και κορίτσια από τη Νιγηρία από τους σκιώδεις στρατολόγους του Ντουμπάι.

Τώρα έχει μια αυστηρή προειδοποίηση για όλες τις γυναίκες - συμπεριλαμβανομένων των δυτικών influencers - που κατευθύνονται στα ΗΑΕ για μια «καλύτερη ζωή».

«Όντως συμβαίνει», λέει ο Τόμας για τα πάρτι porta potty μιλώντας στην Daily Mail. «Ο όρος "πάρτι" είναι κατάφωρα παραπλανητικός. Είναι ολοκληρωτική και απόλυτη κακοποίηση ενός ανθρώπου από διεφθαρμένους άνδρες.

«Δεν υπάρχει καθόλου στοιχείο πάρτι σε αυτό».

Αν και υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι οι προσκλήσεις σε πάρτι είναι ένα πρόσχημα σε αυτές τις σεξουαλικά διεφθαρμένες συναντήσεις κακοποίησης, ο Angus αμφισβητεί πόσο συχνές είναι πραγματικά.

Πιστεύει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τροφοδοτήσει την επικράτηση αυτών των «πάρτι». Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, υπήρξε μια άνοδος στις αναφορές αυτών των σεξουαλικά διεφθαρμένων πράξεων.

Ο ακτιβιστής ισχυρίζεται ότι οι «αφελείς» δυτικοί influencers πέφτουν στη γοητεία του Ντουμπάι, παρόμοια με τις παγίδες που έχουν πέσει θύματα κυρίως Νιγηριανές.

Αρχικά οι γυναίκες βιώνουν την πολυτέλεια, πριν η φρίκη κάνει την εμφάνισή της, αφού οι υπεύθυνοι στρατολόγησης ανθρώπων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη, αφήνοντας αυτές τις γυναίκες που αναζητούν μια καλύτερη ζωή πιο ευάλωτες από ποτέ. Μερικοί μελετώνται από «φίλους», οι οποίοι προσφέρουν πλουσιοπάροχα στις γυναίκες δείπνα και δώρα πριν τις πουλήσουν στον υψηλότερο πλειοδότη.

Η περίπτωση της «Γκρέις»

Συγκλονιστική είναι η ιστορία της «Γκρέις» μίας γυναίκας που ο Τόμας βοήθησε να ξεφύγει από τη δουλεία του Ντουμπάι και το όνομά της άλλαξε για λόγους προστασίας:

«Το συγκρότημα στέγαζε δώδεκα δωμάτια γεμάτα με γυναίκες σαν κι αυτήν και δεν τους επιτρεπόταν ποτέ να φύγουν.

Αναγκάστηκε να βλέπει αρκετούς πελάτες την ημέρα και, με την πάροδο του χρόνου, η δοκιμασία της κλιμακώθηκε. Τους τελευταίους έξι μήνες της αιχμαλωσίας της, υπέστη ανησυχητική κακοποίηση στα χέρια πλούσιων ανδρών.

«Ευτυχώς, η Γκρέις κατάφερε να δραπετεύσει αφού ένας πελάτης τη λυπήθηκε. Τη βοήθησε να πάρει πίσω το κινητό της τηλέφωνο και της έδωσε κάποια χρήματα.

Δραπέτευσε προσφέροντάς της να βγάλει τα σκουπίδια ένα βράδυ, όταν ο ιδιοκτήτης έλειπε, στη συνέχεια έφυγε και έζησε κάτω από μια γέφυρα του Ντουμπάι».

Η άνωθεν «συγκάλυψη»

Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί από τη Radha Sterling, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Detained in Dubai, η οποία έχει μιλήσει για την «ψευδαίσθηση» του Ντουμπάι.

Ισχυρίζεται ότι καθώς οι αρχές έχουν «ιστορικό συγκάλυψης» από την εμπειρία δύο δεκαετιών που προσφέρει βοηθώντας αλλοδαπούς που αντιμετωπίζουν νομικά και αστυνομικά ζητήματα στο Ντουμπάι.

«Κάτω από την προσεκτικά επιμελημένη εικόνα της πόλης βρίσκεται μια πραγματικότητα στην οποία τα θύματα, ιδιαίτερα οι γυναίκες, μένουν χωρίς προστασία ή δικαιοσύνη.

«Μέχρι να υπάρξει διαφάνεια, λογοδοσία και να τερματιστεί η ατιμωρησία που απολαμβάνουν όσοι βρίσκονται στην εξουσία, η ψευδαίσθηση της ασφάλειας στο Ντουμπάι παραμένει ακριβώς αυτό, μια ψευδαίσθηση» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αν και το Ντουμπάι φαίνεται να έχει γίνει πιο «δυτικοποιημένο» τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τη βοήθεια τεράστιων προσωπικοτήτων όπως ο Ryan Reynolds, η Beyoncé και μια αναταραχή επιρροών στο Instagram, η Stirling πιστεύει ότι αυτό απλώς τροφοδοτεί την «ψευδαίσθηση».

