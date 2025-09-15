Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι

Μια διεξοδική έρευνα του BBC αποκαλύπτει τον «εγκέφαλο» που φέρεται να διευθύνει ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο κοσμοπολίτικες περιοχές του Ντουμπάι. Ενώ ο ίδιος Ο Charles Mwesigwa, αρνείται τους ισχυρισμούς, μαρτυρίες και στοιχεία υποδηλώνουν ότι παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες, κυρίως από την Ουγκάντα, σε έναν βίαιο κύκλο που μοιάζει βγαλμένος απο τα πιο σκοτεινά σενάρια του Χόλιγουντ.

Το κύκλωμα και η μέθοδος λειτουργίας του

Ο Mwesigwa, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, φέρεται να προσελκύει γυναίκες από την Ουγκάντα, υποσχόμενος τους νόμιμες θέσεις εργασίας σε σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία στο Ντουμπάι. Όταν φτάνουν, όμως, τις παγιδεύει σε ένα δίκτυο εκμετάλλευσης, ισχυριζόμενος ότι του χρωστούν μεγάλα ποσά για τα αεροπορικά τους εισιτήρια, τη βίζα και τη στέγασή τους. Αυτό το χρέος διογκώνεται με τον καιρό, καθιστώντας αδύνατη τη διαφυγή τους.

O Mwesigua

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του BBC, ο οποίος παρίστανε τον διοργανωτή εκδηλώσεων, ο Mwesigwa δήλωσε ότι μπορούσε να προσφέρει γυναίκες για ένα σεξουαλικό πάρτι με κόστος που ξεκινά από τα 1.000 δολάρια, προσθέτοντας ότι πολλές από αυτές «μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα», ικανοποιώντας ακόμη και τις πιο τρελές φαντασιώσεις των επίδοξων πελατών.

Η φρίκη και η διαστροφή των #Dubaiportapotty

Η έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει και να δώσει μια ακόμα πιο σκοτεινή διάσταση στα διαβόητα #Dubaiportapotty, με θύματα influencers που εκτελούν ακραίες σεξουαλικές πράξεις για χρήματα. Ωστόσο, οι μαρτυρίες γυναικών όπως η «Mia» και η «Lexi» αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα πολύ πιο απάνθρωπη.

Οι γυναίκες αυτές περιγράφουν τρομακτικές εμπειρίες, με πελάτες που ζητούν ακραία φετίχ, όπως η κοπρολαγνεία. Η «Lexi» αναφέρει ότι οι απαιτήσεις από τους πελάτες να γίνει «φορητή τουαλέτα» ήταν συχνές και πως υπάρχει ένα φυλετικό στοιχείο σε αυτό το ακραίο φετίχ, με τους πελάτες να προτιμούν μαύρες γυναίκες που κλαίνε και ουρλιάζουν.

Η «Lexi» λέει ότι εξαπατήθηκε από ένα διαφορετικό δίκτυο και περιγράφει ιστορίες ανθρώπινη φρίκης. «Υπήρχε ένας πελάτης που έλεγε: "σε πληρώνουμε 4.084 δολάρια για να σε βιάσουν ομαδικά, να σε ουρήσουν στο πρόσωπο, να σε χτυπήσουν και να πληρώσουν 5.000 δολάρια επειδή σε καταγράφουν να τρώνε κόπρανα»

Οι μυστηριώδεις θάνατοι και η αδιαφορία των αρχών

Η έρευνα του BBC έφερε στο φως δύο θανάτους γυναικών που συνδέονται με τον Mwesigwa, της Monic Karungi και της Kayla Birungi, οι οποίες έπεσαν από πολυώροφα διαμερίσματα. Και τα δύο περιστατικά θεωρήθηκαν αυτοκτονίες από την αστυνομία του Ντουμπάι.

H Monic μεγάλωσε σε μία πολυμελή οικογένεια στην Ουγκάντα

Η Monic Karungi, η οποία έφτασε στο Ντουμπάι με την υπόσχεση εργασίας σε σούπερ μάρκετ, βρέθηκε να ζει σε ένα διαμέρισμα με δεκάδες άλλες γυναίκες που δούλευαν για τον Mwesigwa. Είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει από το δίκτυό του και είχε βρει μια νόμιμη δουλειά, λίγες μέρες πριν πέσει από το μπαλκόνι. Η Kayla Birungi πέθανε το 2021 με παρόμοιο τρόπο. Ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατός της συνδέθηκε με ναρκωτικά και αλκοόλ, μια τοξικολογική έκθεση στην οποία απέκτησε πρόσβαση το BBC έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια ουσία στον οργανισμό της.

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων κατηγορούν την αστυνομία για την πλημμελή διερεύνηση των θανάτων. Η «Lexi» μάλιστα ισχυρίζεται ότι όταν προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια, της είπαν: «Εσείς οι Αφρικανοί δημιουργείτε προβλήματα ο ένας στον άλλον. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε». Η αστυνομία του Ντουμπάι δεν απάντησε στα αιτήματα του BBC για σχόλια.

Ο «άθικτος» Mwesigwa και η εγκληματική αυτοκρατορία

Παρά τις κατηγορίες και τους θανάτους, ο Charles Mwesigwa παραμένει ατιμώρητος. Σύμφωνα με τον Troy, έναν πρώην συνεργάτη του, ο Mwesigwa χρησιμοποιεί τα ονόματα άλλων ανθρώπων για την ενοικίαση διαμερισμάτων και αυτοκινήτων, ώστε το δικό του όνομα να μην εμφανίζεται ποτέ σε επίσημα έγγραφα.

O Troy

Ο Troy, ένας πρώην συνεργάτης του Mwesigwa, αποκάλυψε ότι ο Charles πληρώνει για την ασφάλεια σε διάφορα νυχτερινά κέντρα ώστε οι γυναίκες του να μπορούν να μπαίνουν για να βρουν πελάτες. «Δεν έχει σημασία τι περνάς, αρκεί οι πλούσιοι άντρες του να είναι ευτυχισμένοι… [οι γυναίκες] δεν έχουν διέξοδο διαφυγής… Βλέπουν μουσικούς, βλέπουν ποδοσφαιριστές, βλέπουν προέδρους», δήλωσε ο Troy.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και προστασία για τις γυναίκες που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένες στο δίκτυο του Mwesigwa, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι απλώς «προσκαλεί μεγάλους παίκτες στα τραπέζια του».

Η έρευνα του BBC ρίχνει φως σε ένα σκοτεινό εμπόριο ανθρώπων που ανθίζει στις σκιές της λάμψης του Ντουμπάι, θυμίζοντας πως πίσω από την υπερβολή και τη χλιδή κρύβονται ιστορίες σωματικής και ψυχικής εκμετάλλευσης.

