«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

Το Ντουμπάι παραμένει δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν ήλιο, υψηλές αποδοχές και χαμηλή φορολογία.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μετακομίζουν στην πόλη του Περσικού Κόλπου, επιδιώκοντας να ξεφύγουν από το καθημερινό άγχος της εργασίας στις χώρες τους. Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος ζωής και ο έντονος ανταγωνισμός για δουλειές καθιστούν το όνειρο του Ντουμπάι δυσκολότερο για πολλούς.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συνθήκες έχουν γίνει τόσο δύσκολες που οι κάτοικοι αναγκάζονται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Υπερπληθυσμός και κοινωνική πίεση

Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι της πόλης εκφράζουν ανησυχίες για τον υπερπληθυσμό, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν γεμάτες παραλίες, δρόμους και εμπορικά κέντρα.

Ένα νέο trend στο TikTok με το σύνθημα «Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι» έχει γίνει viral.

Ο Ρος Ίρβιν, οικονομικός διευθυντής της William Russell, που ειδικεύεται στην ασφάλιση για ξένους εργαζόμενους, επισημαίνει ότι η πόλη αρχίζει να «χάνει τη λάμψη της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κόστος ζωής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, τα ενοίκια βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη γίνονται ολοένα πιο ακριβές, ενώ η αγορά εργασίας γίνεται πιο ανταγωνιστική καθώς η πόλη προσελκύει ταλέντα από όλο τον κόσμο».

Οι προκλήσεις της καθημερινής ζωής

Πολλοί επαγγελματίες ανακαλύπτουν ότι οι υποσχέσεις για αφορολόγητα εισοδήματα και πολυτελή ζωή δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα.

Ένας επιχειρηματίας που μετακόμισε στο Ντουμπάι για τις υψηλές αποδοχές και την ασφάλεια αποκάλυψε ότι, παρά τα 30 εκατομμύρια λίρες που κέρδισε, επέλεξε να φύγει επειδή τα μειονεκτήματα υπερτερούσαν των πλεονεκτημάτων.

Όπως εξήγησε, η πόλη είναι μια «revolving door», όπου οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, ενώ οι κανόνες για τα αφορολόγητα εισοδήματα είναι «εντελώς ασαφείς». Άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν γιατί το κόστος ζωής αυξανόταν με ρυθμό που καθιστούσε αδύνατη την οικονομική τους σταθερότητα.

Πίεση για να συμβαδίζεις με τους άλλους

Οικονομική πίεση και κοινωνικές προσδοκίες επηρεάζουν έντονα την καθημερινότητα των κατοίκων. Ο Aidan Doyle, που μετακόμισε στο Ντουμπάι πριν τρία χρόνια, αναφέρει ότι υπάρχει αυξανόμενη πίεση να ακολουθείς τον πλούτο των γύρω σου: «Μόλις πάρεις μια μικρή γεύση χρήματος, ξαφνικά ξοδεύεις 1.000 λίρες την ημέρα σε beach clubs».

Παράλληλα, μια γυναίκα που έφυγε από το «μίζερο» lifestyle της πατρίδας της αναγκάστηκε να δουλεύει έξι μέρες την εβδομάδα για να τα βγάλει πέρα, ενώ άλλοι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής που προβάλλουν influencers στα social media.

Ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες

Η εισροή ξένων που επενδύουν στην αγορά ακινήτων έχει εκτοξεύσει τις τιμές κατοικιών και ενοικίων. Το Ντουμπάι είναι σήμερα η 15η πιο ακριβή πόλη στον κόσμο και η ακριβότερη στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των κατοικιών να έχουν αυξηθεί κατά 21% μέσα σε έναν χρόνο.

Η τιμή βασικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως μπύρα, καφές, γεύματα σε γρήγορα εστιατόρια, γυμναστήρια, ρούχα και διαδίκτυο, είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Μαϊάμι. Οι κάτοικοι παραδέχονται ότι ακόμα και καθημερινά είδη, όπως καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, κοστίζουν πολύ περισσότερο.

Συστάσεις για όσους σκέφτονται να μετακομίσουν

Όσοι σκέφτονται να ζήσουν στο Ντουμπάι προειδοποιούνται να εξασφαλίσουν σταθερή εργασία πριν τη μετακόμιση, καθώς πολλοί εργοδότες ακυρώνουν προσφορές τελευταία στιγμή.

Είναι απαραίτητο να υπολογιστεί προσεκτικά το εισόδημα, αφού η αγορά εργασίας γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και οι μισθοί δεν είναι πλέον τόσο υψηλοί όσο παλαιότερα. Το Ντουμπάι εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες, αλλά η πολυτέλεια και οι αφορολόγητες απολαβές που προβάλλονται στα social media δεν αποτελούν την καθημερινή πραγματικότητα για όλους.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

