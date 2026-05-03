ΗΠΑ: Αντιδράσεις Ρεπουμπλικάνων για την απόσυρση 5000 στρατιωτών από την Γερμανία

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση απόσυρσης μιας αμερικανικής ταξιαρχίας από τη Γερμανία», δήλωσαν ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς σε κοινή ανακοίνωσή τους

Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές - πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών Ένοπλων Δυνάμεων - εξέφρασαν σήμερα την ανησυχία τους για το σχέδιο της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ να αποσύρει περίπου Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση απόσυρσης μιας αμερικανικής ταξιαρχίας από τη Γερμανία», δήλωσαν ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Ρότζερς είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ ο Γουίκερ προεδρεύει της Επιτροπής Ένοπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες τόνισαν ότι η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Τόνισαν επίσης τη συνεργασία του Βερολίνου στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δικαιωμάτων υπερπτήσεων.

Ενώ σύμμαχοι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο, ​υποστήριξαν οι Ρότζερς και Γουίκερ. Μέχρι να το κάνουν αυτό, τονίζουν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο πεδίο.

Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να «υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον (Ρώσο πρόεδρο) Βλαντίρι Πούτιν», δήλωσαν.

«Αντί για απόσυρση εντελώς των δυνάμεων από την ήπειρο, είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να διατηρήσει ισχυρό αποτρεπτικό μέσο στην Ευρώπη μετακινώντας αυτές τις 5.000 αμερικανικές δυνάμεις προς τα ανατολικά», πρότειναν.

