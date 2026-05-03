«Νιώθω ευγνώμων όταν αποτυπώνω για πάντα τις ευτυχισμένες αναμνήσεις των ανθρώπων»

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Σε έναν κόσμο όπου οι στιγμές περνούν γρήγορα, η φωτογραφία έχει τη δύναμη να τις «παγώνει» και να τις μετατρέπει σε διαχρονικές αναμνήσεις. Στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της φωτογραφίας γάμων και βαπτίσεων, η Καλλινίκη Μινά δεν καταγράφει απλώς εικόνες, αλλά συναισθήματα, σχέσεις και μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τις πιο σημαντικές ημέρες των ανθρώπων.

Με ευαισθησία, διακριτικότητα και σεβασμό στη στιγμή, προσεγγίζει κάθε μυστήριο σαν μια προσωπική ιστορία που αξίζει να ειπωθεί με αυθεντικότητα. Για την ίδια, η φωτογραφία δεν είναι μόνο τεχνική ή αισθητική· είναι μια βαθιά ανθρώπινη διαδικασία, που συνδέεται με την εμπιστοσύνη και την ευθύνη να αποτυπώσεις κάτι που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο.

Newsbomb: Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρχικά να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα – και τι είναι αυτό που σας κρατάει ακόμα σε αυτό;​

Καλλινίκη Μινά: Όταν ήμουν μαθήτρια ήθελα να ακολουθήσω κάτι διαφορετικό από αυτό που επέλεγαν οι περισσότεροι συμμαθητές μου. Η φωτογραφία μού φάνηκε κάτι δημιουργικό και ενδιαφέρον παρόλο που τότε δεν γνώριζα πολλές λεπτομέρειες για το επάγγελμα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ιδιαίτερος επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο μας ώστε να μας καθοδηγεί. Στην πορεία γνώρισα καλύτερα την φωτογραφία πέρασα από πολλά στάδια και εμπειρίες και κατέληξα στη φωτογραφία γάμου και βάπτισης.

Αυτό που με κρατάει μέχρι σήμερα σε αυτό το επάγγελμα είναι η συναισθηματική σύνδεση που δημιουργώ με τους ανθρώπους. Σε κάθε γάμο ή βάπτιση προσπαθώ να τιμώ αυτή τη σημαντική ημέρα. Η παρουσία και το ντύσιμό μου είναι σαν να είμαι καλεσμένη τους , πάντα περιποιημένη, διακριτική και σεμνή, με σεβασμό απέναντι στο μυστήριο. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα είναι όταν βλέπω ότι οι φωτογραφίες που τράβηξα ικανοποιούν και συγκινούν τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων γνωρίζοντας ότι αυτές οι εικόνες θα μείνουν για πάντα μέσα στα σπίτια τους ως αναμνήσεις.

Αν σας ζητούσα να περιγράψετε «μια μέρα στη δουλειά σας» σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για το αντικείμενο, τι θα του λέγατε;​

Η προετοιμασία για μια ημέρα γάμου ή βάπτισης ξεκινά από τις προηγούμενες ημέρες. Συνήθως έχω ψάξει όλες τις διαδρομές από το σπίτι μου προς το σπίτι του ζευγαριού από εκεί προς την εκκλησία και στη συνέχεια προς τον χώρο της δεξίωσης. Τα έχω όλα αποθηκευμένα στο κινητό μου ώστε να είμαι οργανωμένη και στην ώρα μου. Φροντίζω τον εξοπλισμό μου, μπαταρίες φορτισμένες πάντα περισσότερες από όσες μπορεί να χρειαστούν, καθαρισμός φακών και μηχανών και γενικά όλα έτοιμα ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό απρόοπτο.

Αν έχω ένα μυστήριο γάμου τις περισσότερες φορές ξεκινώ από την προετοιμασία του ζευγαριού. Από την πρώτη στιγμή προσπαθώ να είμαι ευγενική και διακριτική με όλους. Ο πρώτος μου στόχος είναι να κάνω τους ανθρώπους να νιώσουν άνετα μαζί μου και όταν συμβεί αυτό όλα κυλούν πολύ πιο φυσικά και όμορφα. Όταν μπαίνω στα σπίτια τους σέβομαι τον χώρο τους και κινούμαι πάντα διακριτικά. Συνήθως μου δίνουν την ελευθερία να παρατηρήσω λίγο το περιβάλλον να δω το φως και τις γωνίες του χώρου μετά ξεκινώ με τις λεπτομέρειες είναι αυτές που βοηθούν να χτιστεί η ιστορία μέσα από τις φωτογραφίες. Μέσα από αυτές θέλω να καταγράψω το συναίσθημα και τις αυθόρμητες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου πρέπει να είμαι ιδιαίτερα διακριτική και να δείχνω σεβασμό στον χώρο. Είμαι συνεχώς συγκεντρωμένη με το μάτι στο σκόπευτρο της μηχανής μου προσπαθώντας να αποτυπώσω εκείνο το ξεχωριστό «κλικ» που θα κρατήσει τη στιγμή. Μετά το μυστήριο ακολουθούν φωτογραφίες με τις οικογένειες και τους φίλους αλλά και πιο συναισθηματικές ή ρομαντικές λήψεις του ζευγαριού. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στον χώρο της δεξίωσης όπου προσπαθώ να αποτυπώσω τα γέλια, τις αγκαλιές και τις χαρές τους.

Η δουλειά όμως δεν τελειώνει εκεί, ακολουθούν πολλές ώρες στο σπίτι επιλέγοντας και επεξεργάζοντας τις φωτογραφίες ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πιστό και άρτιο.

Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και ποια τα πιο δύσκολα ή σκοτεινά σημεία της δουλειάς σας, όπως τα ζείτε στην πράξη;​

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη δουλειά μου είναι ότι έχει να κάνει με την ευτυχισμένη στιγμή του ανθρώπου. Ένας γάμος ή μια βάπτιση έχει υπέροχες στιγμές και είναι πολύ συγκινητικό για μένα να ξέρω ότι μέσα από τις φωτογραφίες μου θα μείνουν για πάντα αναμνήσεις τους. Είναι μια ξεχωριστή δουλειά.

Από την άλλη όμως αυτό που με δυσκολεύει είναι η μεγάλη ευθύνη που έχει αυτό το είδος φωτογράφησης μαζί με την έντονη πίεση της ημέρας αυτά τα δύο μαζί προκαλούν ένα κρυφό στρες το οποίο προσπαθώ να διαχειριστώ και να μην αφήσω να φανεί. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και κάθε στιγμή είναι μια, υπάρχει πάντα ο φόβος μήπως χαθεί.

Στο μυστήριο της βάπτισης οι ώρες είναι σχετικά φυσιολογικές, ενώ στο μυστήριο του γάμου οι ώρες είναι πιο μεγάλες και κουραστικές. Το βάρος των μηχανών και η συνεχή ετοιμότητα απαιτούν σωματική αντοχή και συγκέντρωση. Κάθε προσπάθεια αξίζει τον κόπο.

Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη ή απρόσμενη εμπειρία που σας έχει τύχει στη δουλειά – ένα περιστατικό που θυμάστε και σήμερα;​

Στη δουλειά μου ως φωτογράφος γάμων και βαπτίσεων μπορώ να πω ότι έχω δει πολλά αν όχι σχεδόν τα πάντα. Από τον αέρα που σήκωνε τη γραβάτα του γαμπρού και αναστάτωνε τα μαλλιά της νύφης, μέχρι τρίποδα που κατέληξαν πάνω σε αυτοκίνητα. Έχουν υπάρξει κουμπάροι που ξέχασαν τα στέφανα, βαφτιστικά που δεν έφτασαν ποτέ στην ώρα τους αλλά και μικροατυχήματα όπως καλεσμένες που γλίστρησαν στο ρύζι και τραυματίστηκαν. Όλα αυτά φυσικά σε διαφορετικά μυστήρια. Παρόλα αυτά, σε τέτοιες στιγμές προσπαθώ πάντα να κρατώ την ψυχραιμία μου.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος ή κλισέ που πιστεύει ο πολύς κόσμος για το επάγγελμά σας και δεν ισχύει στην πραγματικότητα;​

Αν μου κάνατε αυτή την ερώτηση πριν από δέκα χρόνια, ίσως να έδινα κι εγώ την πιο συνηθισμένη απάντηση… ότι ο φωτογράφος απλώς πατάει ένα κουμπί και όλα βγαίνουν τέλεια. Σήμερα όμως πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πως η φωτογραφία είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πλέον σχεδόν όλοι έχουν ένα κινητό με πολύ καλή κάμερα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργήσουν το αποτέλεσμα που θα δώσει ένας επαγγελματίας φωτογράφος. Η εμπειρία, το μάτι, η παρατήρηση της στιγμής και η γνώση του φωτός είναι στοιχεία που δεν αντικαθίστανται εύκολα.

Επίσης, η υπηρεσία του φωτογράφου θεωρείται ακριβή. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν τις αμέτρητες ώρες που ακολουθούν μετά το μυστήριο μπροστά στον υπολογιστή επιλέγοντας και επεξεργάζοντας τις φωτογραφίες ώστε να παραδοθεί ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος και σας έλεγε «θέλω να κάνω τη δουλειά σας», τι θα τον συμβουλεύατε – και τι θα του κρύβατε για να μην τρομάξει;​

Αν κάποιος αγαπά πραγματικά αυτό το συγκεκριμένο είδος φωτογραφίας, τότε ναι! Θα τον ενθάρρυνα να το ακολουθήσει. Αν είναι ευαίσθητος, συναισθηματικός και έχει πάθος για τη φωτογραφία τότε σίγουρα να το κάνει. Επίσης θα του έλεγα ότι χρειάζεται υπομονή και πειθαρχία. Είναι πολύ σημαντικό να σέβεται τον πελάτη, γιατί η επικοινωνία και η ευγένεια είναι αυτά που χτίζουν τη φήμη ενός επαγγελματία.

Επίσης, πρέπει να έχει διάθεση να εξελίσσεται συνεχώς, να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Η δουλειά αυτή είναι μαγική γιατί βασίζεται σε μοναδικές στιγμές, όμως χωρίς μεράκι δύσκολα μπορεί κάποιος να την υπηρετήσει πραγματικά. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης δεν ξέρω αν θα του έκρυβα κάτι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει από την αρχή ότι οι ώρες είναι πολλές, η δουλειά έχει σωματική κούραση, μετακινήσεις, κουβάλημα εξοπλισμού και πολλές ώρες ορθοστασίας.

Επιπλέον, η επεξεργασία των φωτογραφιών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική. Τέλος, θα του έλεγα ότι στο χώρο μας ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Γι’ αυτό χρειάζεται να βρει τον δικό του τρόπο να ξεχωρίσει, τόσο μέσα από τη δουλειά του όσο και μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται.

Πώς φαντάζεστε το μέλλον του κλάδου σας τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς νιώθετε που εσείς είστε «μέσα» σε αυτή την εξέλιξη;

Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια η δουλειά μας θα γίνει ακόμη πιο απαιτητική από ό,τι είναι σήμερα. Από τον εξοπλισμό μέχρι την επεξεργασία των φωτογραφιών όλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες θα χρειαστεί να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση τόσο στην τεχνική της φωτογραφίας όσο και στην αισθητική τους. Θεωρώ ότι στο μέλλον αυτό που θα ξεχωρίζει έναν καλό επαγγελματία φωτογράφο δεν θα είναι μόνο ο εξοπλισμός αλλά κυρίως η ματιά του μαζί φυσικά με την ποιοτική ψηφιακή επεξεργασία.

Σίγουρα η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Πιθανότατα θα υπάρχουν όλο και περισσότερα προγράμματα που θα βοηθούν ένα μέρος της επεξεργασίας των φωτογραφιών κάνοντας κάποιες διαδικασίες πιο γρήγορες. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι, όσο κι αν εξελιχθεί η τεχνολογία, η δημιουργικότητα, η εμπειρία και η προσωπική ματιά του φωτογράφου θα είναι πάντα αυτά που θα ξεχωρίζουν έναν πραγματικά καλό επαγγελματία.

Στο τέλος της ημέρας, είστε χαρούμενη με την προσφορά σας;

Φυσικά! Και όχι μόνο χαρούμενη αλλά και πολλές φορές ικανοποιημένη.

Θα σκεφτόσασταν να αλλάξετε εντελώς δουλειά ή καριέρα, και γιατί;

Η φωτογραφία γάμου και βάπτισης με έχει γεμίσει ωραίες εμπειρίες και πολλες γνώσεις. Είναι μια απαιτητική δουλειά γεμάτη ευθύνες. Κάθε φορά μου προσφέρει στιγμές και ευκαιρίες να εξελιχθώ. Αργότερα σκοπεύω να αξιοποιήσω όλη αυτή την εμπειρία σε νέους τομείς της φωτογραφίας ή σε διαφορετικές δημιουργικές κατευθύνσεις.

