Η γενιά των νέων κτηνοτρόφων στη Θεσσαλική γη προσπαθεί να σταθεί όρθια μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας: αυξημένο κόστος παραγωγής, ακριβές ζωοτροφές, κλιματική κρίση, αλλά και μια πολιτεία που συχνά δείχνει να μην καταλαβαίνει την καθημερινότητά τους. Στη Λάρισα, στο κέντρο του κάμπου, νέοι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να μείνουν στον τόπο τους και να ζήσουν από τη γη και τα ζώα, κόντρα στο σύνηθες ρεύμα φυγής προς τις πόλεις ή το εξωτερικό.

Ανάμεσά τους και ο κτηνοτρόφος Γιάννης Παπαστεργίου, ένας νεαρός κτηνοτρόφος που προσπαθεί να χτίσει το μέλλον του μέσα σε μια δουλειά σκληρή, αλλά βαθιά δεμένη με την παράδοση.

Η επιλογή του Γιάννη Παπαστεργίου να ακολουθήσει την κτηνοτροφία δεν ήταν τυχαία, ούτε αποτέλεσμα έλλειψης εναλλακτικών. Ήταν συνειδητή απόφαση, ριζωμένη στην αγάπη του για τα ζώα και στην ανάγκη να αισθάνεται ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή τροφής και στη στήριξη της αγροτικής κοινότητας. Από μικρή ηλικία, όπως λέει, ήθελε να είναι «μέσα» στη διαδικασία, όχι απλός παρατηρητής, αλλά ενεργό κομμάτι της εκπαίδευσης και της φροντίδας των ζώων, ώστε η παρουσία του να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ευημερία τους.

Στην καθημερινότητά του, μια «τυπική» μέρα στη δουλειά σημαίνει διαρκή φροντίδα, έλεγχο της υγείας του κοπαδιού και εφαρμογή μέτρων προστασίας – μόνο που τα τελευταία χρόνια τίποτα δεν είναι πια πραγματικά τυπικό. Οι ζωονόσοι, όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός, έχουν μετατρέψει τη στάνη σε χώρο συνεχούς συναγερμού, με απολυμάνσεις, αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας και περιορισμούς στις επισκέψεις. Ο Γιάννης κουβαλά ακόμη βαριά την εμπειρία της θανάτωσης των ζώων του τον Νοέμβριο του 2024 λόγω ευλογιάς, ένα γεγονός που περιγράφει ως βαθιά τραυματικό και καθοριστικό για τον τρόπο που βλέπει τη δουλειά και τη ζωή του.

Παρά τις επιδημίες, τις οικονομικές πιέσεις και το ψυχολογικό βάρος, επιμένει ότι η κτηνοτροφία δεν είναι μια «εύκολη δουλειά της υπαίθρου», όπως πιστεύει συχνά ο κόσμος, αλλά ένας απαιτητικός, επιστημονικά σύνθετος και απρόβλεπτος κλάδος, που χρειάζεται γνώση, προγραμματισμό και συνεχή προσαρμογή σε κανονισμούς και αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. ίδιος, παρ’ όλες τις δοκιμασίες, δηλώνει περήφανος για την προσφορά του, πιστεύει ότι η κτηνοτροφία είναι «τρόπος ζωής» και ζητά από την πολιτεία να σκύψει επιτέλους σοβαρά πάνω από τον κλάδο, ώστε αυτός ο τρόπος ζωής να έχει μέλλον.

Διαβάστε τη συνέντευξή του στο Newsbomb:

Newsbomb: Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρχικά να επιλέξετε αυτό το επάγγελμα;

Γιάννης Παπαστεργίου: Η αγάπη μου για τα ζώα και η επιθυμία να συμβάλω στην παραγωγή τροφής και στην αγροτική κοινότητα με ώθησαν να επιλέξω την κτηνοτροφία. Από μικρή ηλικία, ήθελα να συμμετέχω ενεργά στη διαδικασία παραγωγής και εκπαίδευσης των ζώων, καθιστώντας την παρουσία μου σημαντική στην ευημερία τους.



Αν σας ζητούσα να περιγράψετε «μια μέρα στη δουλειά σας» σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για το αντικείμενο, τι θα του λέγατε;

Μια μέρα στη δουλειά μου περιλαμβάνει την φροντίδα και την παρακολούθηση της υγείας των ζώων. Ωστόσο, αυτή την περίοδο είναι πολύ δύσκολη λόγω των ζωωονοσών, όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός, που έχουν δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις και έχουν επηρεάσει την κατάσταση στην κτηνοτροφία. Για να προστατεύσουμε τα ζώα από αυτές τις ασθένειες, εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, όπως η απολύμανση του εξοπλισμού και η περιορισμένη πρόσβαση σε επισκέπτες.





Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και ποια τα πιο δύσκολα σημεία της δουλειάς σας;

Τα πλεονεκτήματα είναι η επαφή με τη φύση και η ικανοποίηση από την παραγωγή, ενώ οι δυσκολίες περιλαμβάνουν τις επιδημίες που πλήττουν τα ζώα και την ψυχολογική επιβάρυνση που φέρνουν αυτές οι καταστάσεις. Οι οικονομικές πιέσεις που προκύπτουν από την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προσβασιμότητα στις καλύτερες πρακτικές, είναι επίσης μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.





Ποια είναι η πιο ιδιότυπη ή απρόσμενη εμπειρία που σας έχει τύχει στη δουλειά – ένα περιστατικό που θυμάστε και σήμερα;

Η εμπειρία της θανάτωσης των ζώων μου τον Νοέμβριο του 2024 λόγω της ευλογιάς ήταν πραγματικά τραυματική και με έκανε να εκτιμήσω ακόμα περισσότερο τη ζωή και τη σημασία των ζώων. Αυτή η κατάσταση μου έδειξε την ανάγκη για αυστηρότερη εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα βιοασφάλειας για την αποφυγή παρόμοιων τραγικών περιστατικών.



Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος ή κλειδί που πιστεύει ο πολύς κόσμος για το επάγγελμά σας και δεν ισχύει στην πραγματικότητα;

Πολλοί νομίζουν ότι η κτηνοτροφία είναι εύκολη δουλειά. Στην πραγματικότητα, απαιτεί σκληρή δουλειά, γνώσεις και προγραμματισμό, ενώ η έκθεση σε απρόβλεπτες καταστάσεις είναι ένας μεγάλος παράγοντας. Οι συνεχείς αλλαγές στις κανονιστικές ρυθμίσεις και οι αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας είναι επιπλέον παράγοντες που περιπλέκουν την καθημερινή μας εργασία.



Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος και σας έλεγε «θέλω να κάνω τη δουλειά σας», τι θα του συμβουλεύατε;

Θα του έλεγα να είναι προετοιμασμένος για τις προκλήσεις, αλλά και να διατηρήσει την αισιοδοξία του. Η κτηνοτροφία μπορεί να είναι μια πολύ ικανοποιητική καριέρα αν αγαπάς τα ζώα. Επίσης, είναι σημαντικό να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή βιοασφαλιστικών μέτρων, καθώς αυτές προφυλάσσουν τα ζώα και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Πώς φαντάζεστε το μέλλον του κλάδου σας τα επόμενα 5-10 χρόνια και πώς νιώθετε που εσείς είστε «μέσα» σε αυτή την εξέλιξη;

Ελπίζω ότι με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υποστηρικτικών προγραμμάτων για τους κτηνοτρόφους, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και να ανακάμψουμε. Νιώθω αισιόδοξος για το μέλλον και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε. Πιστεύω επίσης ότι οι εξελίξεις στα μέτρα βιοασφάλειας θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των κινδύνων για τα ζώα και την παραγωγή.



Στο τέλος της ημέρας, είστε χαρούμενος με την προσφορά σας;

Παρά τις δυσκολίες, νιώθω περήφανος για τη δουλειά μου και ελπίζω σε καλύτερες μέρες στο μέλλον. Η δουλειά αυτή με έχει διδάξει πολλά για την υπομονή και την επιμονή.

Θα σκεφτόσασταν να αλλάξετε εντελώς δουλειά ή καριέρα, και γιατί;

Αν και οι προκλήσεις είναι μεγάλες, αγαπώ την κτηνοτροφία και πιστεύω ότι μπορώ να προσαρμόσω τις μεθόδους μου για να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες που προκύπτουν. Αυτή τη φορά, η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει πάνω από τον κτηνοτροφικό κλάδο και να προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεται για την ανάκαμψη. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι υποδομές και η εκπαίδευση στους τομείς βιοασφάλειας για να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την κτηνοτροφία.



Η κτηνοτροφία είναι τρόπος ζωής. Είναι αγώνας για τα ζώα, για την παραγωγή, για την ύπαιθρο.

