«Όχι δεν έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα - Εμείς προστατεύουμε τη φύση και τα άγρια ζώα»

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Σε μια εποχή όπου η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί διαρκή πρόκληση, ο ρόλος της θηροφυλακής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ο Βαγγέλης Ρωμανός, ομοσπονδιακός θηροφύλακας, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία επαγγελματιών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φροντίζοντας για την τήρηση της νομιμότητας στην ύπαιθρο και την προστασία της άγριας ζωής.

Με βασικό κίνητρο την αγάπη για τη φύση, η δουλειά του συνδυάζει περιπολίες σε δύσβατες περιοχές, ελέγχους και συχνά επικίνδυνες καταστάσεις, αποκαλύπτοντας μια πραγματικότητα που λίγοι γνωρίζουν. Από τη λαθροθηρία μέχρι την πρόληψη πυρκαγιών, η καθημερινότητά του είναι τόσο απαιτητική όσο και ουσιαστική, αποτυπώνοντας μια πλευρά της προστασίας του περιβάλλοντος που βασίζεται στην προσωπική ευθύνη και την αφοσίωση.

Διαβάστε τη συνέντευξη:

Newsbomb: Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρχικά να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα – και τι είναι αυτό που σας κρατάει ακόμα σε αυτό;

Βαγγέλης Ρωμανός: Το πρώτο πράγμα που με έκανε να διαλέξω αυτή τη δουλειά ήταν και είναι η αγάπη για τη φύση. Η επιθυμία, δηλαδή, να εργάζεται κανείς στην ύπαιθρο και να προστατεύει την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον, να διασφαλίζει ότι η θήρα θα γίνεται πάντα με νόμιμες και αειφόρες διαδικασίες.

Αν σας ζητούσα να περιγράψετε «μια μέρα στη δουλειά σας» σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για το αντικείμενο, τι θα του λέγατε;

Η καθημερινότητα στη δουλειά μας είναι απλή και σύνθετη συνάμα. Περιπολούμε στην ύπαιθρο, ψάχνοντας για παράνομες δραστηριότητες, όπως λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, κακοποίηση ζώων συντροφιάς, ρύπανση του περιβάλλοντος, πρόληψη δασικών πυρκαγιών και εμπρησμών, καθώς και το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής.

Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και ποια τα πιο δύσκολα ή σκοτεινά σημεία της δουλειάς σας, όπως τα ζείτε στην πράξη;

Μερικά από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της δουλειάς μας είναι η επαφή με τη φύση και την άγρια ζωή, η επαφή με τους ανθρώπους της υπαίθρου και η σύνδεση με την κυνηγετική κοινότητα.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα, η δουλειά μας έχει και σοβαρά μειονεκτήματα. Είναι πολύ δύσκολη, με νυχτερινές περιπολίες, αντίξοες καιρικές συνθήκες και συχνά επικίνδυνες αντιπαραθέσεις.

Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη ή απρόσμενη εμπειρία που σας έχει τύχει στη δουλειά ένα περιστατικό που θυμάστε και σήμερα;

Ένα από τα πολλά περιστατικά που μου έχει τύχει και το θυμάμαι ακόμα και σήμερα είναι ότι, σε έλεγχο ρουτίνας, λαθροθήρας σήκωσε το κυνηγετικό του όπλο και με σημάδεψε. Ήταν μια έντονη εμπειρία που μου δημιούργησε πολλά συναισθήματα.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος ή κλισέ που πιστεύει ο πολύς κόσμος για το επάγγελμά σας και δεν ισχύει στην πραγματικότητα;

Ένα από τα μεγαλύτερα κλισέ που έχει ακουστεί για το επάγγελμα του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου, του θηροφύλακα, είναι αυτό που λέει ότι «βάλαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

Πράγμα που δεν ισχύει, γιατί τα στατιστικά και οι αριθμοί είναι αδιάψευστα. Έχουν κατατεθεί, στα 26 χρόνια λειτουργίας της θηροφυλακής, πάνω από 30.000 μηνύσεις και έχουν γίνει πάνω από 2.000.000 έλεγχοι.

Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος και σας έλεγε «θέλω να κάνω τη δουλειά σας», τι θα τον συμβουλεύατε – και τι θα του κρύβατε για να μην τρομάξει;

Θα συμβούλευα τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη δουλειά να το κάνουν μόνο αν αγαπούν τη φύση και τους ανθρώπους της και έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του δικαίου μέσα τους, γιατί αλλιώς θα απογοητευτούν και θα την παρατήσουν.

Ένα κομμάτι που θα τους έκρυβα είναι οι δυσκολίες και η επικινδυνότητα αυτής της δουλειάς.

Πώς φαντάζεστε το μέλλον του κλάδου σας τα επόμενα 5-10 χρόνια και πώς νιώθετε που εσείς είστε «μέσα» σε αυτή την εξέλιξη;

Θεού θέλοντος, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια στη δουλειά μας και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπορώ να συνεχίσω, αν είμαι καλά, να εξασκώ αυτό το επάγγελμα.

Στο τέλος της ημέρας, είστε χαρούμενος με την προσφορά σας;

Στο τέλος της ημέρας, και παρόλη την κούραση, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί κατάφερα κι εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέγεται φυσικό περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής.

Θα σκεφτόσασταν να αλλάξετε εντελώς δουλειά ή καριέρα, και γιατί;

Θα σας απαντήσω με ένα κλισέ: όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν το βαριέσαι ποτέ και δεν το αλλάζεις για τίποτα.

