«Ψηφιακό προφίλ» για κάθε δικαιούχο: Τέλος στο χάος των επιδομάτων με το νέο Εθνικό Μητρώο

Με την ίδρυση του Εθνικού Μητρώου Παροχών, το κράτος αποκτά για πρώτη φορά μια πλήρη και ενιαία εικόνα για το σύνολο των επιδομάτων που καταβάλλονται. Στόχος είναι να μπει οριστικό τέλος στις «διπλοπληρωμές», τις παράνομες ενισχύσεις και τις στρεβλώσεις που δημιουργούσε η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών υπουργείων και φορέων.

Τι είναι το «Ψηφιακό Προφίλ Παροχών»

Κάθε πολίτης θα διαθέτει πλέον το δικό του ψηφιακό προφίλ, όπου θα καταγράφονται αναλυτικά:

Το είδος και το ύψος κάθε παροχής που λαμβάνει.

Ο φορέας χορήγησης και οι ακριβείς ημερομηνίες καταβολής.

Προσωπικά και οικονομικά δεδομένα (ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, περιουσιακά στοιχεία).

Μέσω της πλατφόρμας gov.gr, οι δικαιούχοι θα έχουν άμεση πρόσβαση στην εικόνα των πληρωμών τους, ενώ το Δημόσιο θα διενεργεί συνεχείς διασταυρώσεις στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, θα εντοπίζονται άμεσα περιπτώσεις πολιτών που εμφανίζουν υψηλά εισοδήματα ή σημαντική ακίνητη περιουσία, αλλά συνεχίζουν να εισπράττουν βοηθήματα εις βάρος των πραγματικά ευάλωτων.

Συγχωνεύσεις και καλύτερη στόχευση

Η νέα στρατηγική προβλέπει επίσης τη συγχώνευση επιδομάτων που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες (π.χ. στεγαστικά βοηθήματα), ώστε το σύστημα να γίνει πιο αποδοτικό. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δαπανά μικρότερα ποσά για οικογενειακά επιδόματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση επιδιώκει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων, κατευθύνοντάς τους εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής, το Μητρώο θα περιλαμβάνει τα βασικά επιδόματα (παιδιού, στέγασης, θέρμανσης και ανεργίας), ενώ σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο των κοινωνικών παροχών, υποχρεώνοντας όλους τους φορείς σε διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

