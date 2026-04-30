Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

Περίπου 300.000 δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στοχεύει στην οικονομική στήριξη εκατομμυρίων συνταξιούχων, ιδιαίτερα όσων είναι άνω των 65 ετών, καθώς και των δικαιούχων αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Νέα κριτήρια για το επίδομα συνταξιούχων

Η σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων οφείλεται στην αναπροσαρμογή των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων:

Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ), ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας φτάνει τις 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ).

Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, το όριο εισοδήματος ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ) και το όριο ακίνητης περιουσίας στις 400.000 ευρώ (από 300.000 ευρώ).

Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μετά τις κρατήσεις όπως εισφορά υγείας και ΕΑΣ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Με βάση τα νέα όρια, το επίδομα καλύπτει:

Ζευγάρια με συνολικό μηνιαίο εισόδημα έως περίπου 2.916 ευρώ.

Μεμονωμένους συνταξιούχους με εισόδημα έως περίπου 2.083 ευρώ μικτά.

Παραδείγματα δείχνουν ότι ζευγάρι με συντάξεις 1.600 και 1.000 ευρώ μπορεί να λάβει συνολικά 600 ευρώ, ενώ ένας μεμονωμένος συνταξιούχος με 1.600 ευρώ σύνταξη και 400 ευρώ από ενοίκια δικαιούται 300 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένας εκ των συζύγων ξεπερνά τα ατομικά όρια, το επίδομα μπορεί να δοθεί μόνο στον άλλο, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 300.000 δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας τον έντονα κοινωνικό χαρακτήρα του μέτρου.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Η αύξηση του ετήσιου επιδόματος και η διεύρυνση των κριτηρίων αντανακλούν τη στόχευση της κυβέρνησης για την προστασία του εισοδήματος των ευπαθών ομάδων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, εν μέσω της αύξησης του κόστους ζωής. Το μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά τα νοικοκυριά των συνταξιούχων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.