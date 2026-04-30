Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

Συνολικά, ο αριθμός των δικαιούχων φτάνει πλέον τα 1,87 εκατομμύρια

Δημήτρης Δρίζος

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή
  • Το ετήσιο επίδομα συνταξιούχων αυξήθηκε στα 300 ευρώ από 250 ευρώ και διευρύνθηκαν τα κριτήρια ένταξης, επιτρέποντας σε 420.000 επιπλέον δικαιούχους να το λάβουν.
  • Συνολικά, 1,87 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι, θα ωφεληθούν από το μέτρο με δημοσιονομικό κόστος περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ.
  • Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν στα 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, ενώ τα όρια ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν στα 300.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα.
  • Το επίδομα καλύπτει ζευγάρια με μηνιαίο εισόδημα έως 2.916 ευρώ και μεμονωμένους συνταξιούχους με εισόδημα έως 2.083 ευρώ μικτά.
  • Περίπου 300.000 δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση στο ετήσιο επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι προς το τέλος του χρόνου, το οποίο πλέον διαμορφώνεται στα 300 ευρώ από 250 ευρώ.

Παράλληλα, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.

Το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στοχεύει στην οικονομική στήριξη εκατομμυρίων συνταξιούχων, ιδιαίτερα όσων είναι άνω των 65 ετών, καθώς και των δικαιούχων αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Με την αύξηση του επιδόματος κατά 50 ευρώ, το συνολικό ποσό φτάνει πλέον τα 300 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνονται τα κριτήρια ένταξης, επιτρέποντας σε περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχους να επωφεληθούν.

Συνολικά, ο αριθμός των δικαιούχων φτάνει πλέον τα 1,87 εκατομμύρια, από τους οποίους περίπου 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι – ποσοστό που αντιστοιχεί στο 85% του συνόλου των συνταξιούχων στη χώρα. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το το μεγαλύτερο μέτρο του νέου πακέτου στήριξης.

Νέα κριτήρια για το επίδομα συνταξιούχων

Η σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων οφείλεται στην αναπροσαρμογή των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων:

  • Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ), ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας φτάνει τις 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ).
  • Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, το όριο εισοδήματος ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ) και το όριο ακίνητης περιουσίας στις 400.000 ευρώ (από 300.000 ευρώ).

Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μετά τις κρατήσεις όπως εισφορά υγείας και ΕΑΣ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Με βάση τα νέα όρια, το επίδομα καλύπτει:

  • Ζευγάρια με συνολικό μηνιαίο εισόδημα έως περίπου 2.916 ευρώ.
  • Μεμονωμένους συνταξιούχους με εισόδημα έως περίπου 2.083 ευρώ μικτά.

Παραδείγματα δείχνουν ότι ζευγάρι με συντάξεις 1.600 και 1.000 ευρώ μπορεί να λάβει συνολικά 600 ευρώ, ενώ ένας μεμονωμένος συνταξιούχος με 1.600 ευρώ σύνταξη και 400 ευρώ από ενοίκια δικαιούται 300 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου ένας εκ των συζύγων ξεπερνά τα ατομικά όρια, το επίδομα μπορεί να δοθεί μόνο στον άλλο, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 300.000 δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας τον έντονα κοινωνικό χαρακτήρα του μέτρου.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Η αύξηση του ετήσιου επιδόματος και η διεύρυνση των κριτηρίων αντανακλούν τη στόχευση της κυβέρνησης για την προστασία του εισοδήματος των ευπαθών ομάδων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, εν μέσω της αύξησης του κόστους ζωής. Το μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά τα νοικοκυριά των συνταξιούχων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Δυσανασχέτησε που δεν πληρώθηκε τέλος του μήνα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο «bunga bunga»: Μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτοι θάνατοι - H προεδρική χάρη στη διοργανώτρια για το «ορφανό»

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις κατά 2,6% το 2027 - Έρχονται αλλαγές για 295.000 δικαιούχους

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Η θεραπεία για τις αλλεργίες αλλάζει και πλέον δεν αφορά μόνο την ανακούφιση των συμπτωμάτων

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (30/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τριπλή επιστροφή για 50.000 υπαλλήλους - Οι προϋποθέσεις και τα 3 SOS

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθεί μέσα στο τριήμερο η τιμή των καυσίμων

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Η δουλειά του βουλευτή, ξανά-μανά τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης, αποθεώθηκε στο Ηράκλειο ο Αλέξης , δημοφιλέστερη η Ζωή

07:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτοδικείο Αθηνών: Αυτά είναι τα μηχανήματα ασφαλείας που παραμένουν ανενεργά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

06:54LIFESTYLE

Eurovision: Ανεβαίνει κι άλλο ο Akylas στα προγνωστικά – Οι σημαντικές ημερομηνίες

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

06:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«MICHAEL»: Η ταινία που διχάζει, αλλά ο κόσμος αποθεώνει

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με... οδηγό το Game 1 οι Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

06:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«MICHAEL»: Η ταινία που διχάζει, αλλά ο κόσμος αποθεώνει

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθεί μέσα στο τριήμερο η τιμή των καυσίμων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

22:57LIFESTYLE

Survivor: «Σεβντάς» Τούρκου παίκτη με Ελληνίδα - «Την είδα και ένιωσα κάτι διαφορετικό»

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ