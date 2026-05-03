«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Βίντεο

Το μεγάλο μουσικό γεγονός συγκέντρωσε 2.000.000 θεατές - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με 8.000 αστυνομικούς 

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Βίντεο

Η Σακίρα στην συναυλία-υπερπαραγωγή στην παραλία Κοπακαμπάνα / AP

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σακίρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προσέρχονται σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.

Η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Madonna το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα με τίτλο « Las Mujeres Ya No Lloran » ( οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε).

Η Κολομβιανή σταρ δήλωσε πως αναμένει αυτή η συναυλία στην Κοπακαμπάνα να είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.

Η εμφάνιση της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια), στον τοπικό τουρισμό. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο όπως μετέδωσε το Associated Press.

Shakira

Η Σακίρα στην συναυλία-υπερπαραγωγή στην παραλία Κοπακαμπάνα / AP

APTOPIX Brazil Shakira

Η Σακίρα στην συναυλία-υπερπαραγωγή στην παραλία Κοπακαμπάνα / AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:09LIFESTYLE

«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Ο γηραιότερος πιγκουίνος στον κόσμο γιόρτασε τα 38α γενέθλια του με τούρτα από ψάρια - Δείτε φωτογραφίες

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD κυριαρχεί στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης το 2026

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

08:45LIFESTYLE

«Λιώνει» η Βικτόρια Μπέκαμ για τον Ντέιβιντ: Το τρυφερό αφιέρωμα για τα γενέθλιά του - «Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας»»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Διπλό» τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ, διατήρησης ελπίδας ο Ολυμπιακός

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «διαβάζουν» στον ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο Τσίπρα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψηφιακό προφίλ» για κάθε δικαιούχο: Τέλος στο χάος των επιδομάτων με το νέο Εθνικό Μητρώο

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρό σκηνικό τέλος» - Η πρόγνωση Καλιάνου για 30άρια από εβδομάδα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Κούβας Ντίας-Κανέλ καταγγέλλει το «επικίνδυνο επίπεδο» των απειλών του Τραμπ

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Δάφνη: Εξαφάνιση 11χρονου από δομή φιλοξενίας

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις – Έως 10 Μαΐου οι πάροχοι

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης καταγγέλλει τον Ανδρουλάκη για «διπλό παιχνίδι» στις Ανεξάρτητες Αρχές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα εξετάσω την πρόταση του Ιράν - Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

23:13ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού από Δευτέρα - Πότε «επιστρέφει» η άνοιξη

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαΐου: Κυριακή του Παραλύτου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αίγινα λένε ακόμα το νερό… νεράκι: Οι βλάβες, οι ευθύνες της Πολιτείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νέα σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης από οικιακή βοηθό - Της έδινε χάπια και τη χτυπούσε

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τι οδήγησε τα 5χρονα στον βιασμό του συνομήλικου τους - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb.gr

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ