«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Βίντεο
Το μεγάλο μουσικό γεγονός συγκέντρωσε 2.000.000 θεατές - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με 8.000 αστυνομικούς
Η Σακίρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προσέρχονται σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.
Η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Madonna το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα με τίτλο « Las Mujeres Ya No Lloran » ( οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε).
Η Κολομβιανή σταρ δήλωσε πως αναμένει αυτή η συναυλία στην Κοπακαμπάνα να είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.
Η εμφάνιση της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια), στον τοπικό τουρισμό. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο όπως μετέδωσε το Associated Press.