«Λαοθάλασσα» στην δωρεάν συναυλία της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα - Βίντεο

Η Σακίρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας με περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους να προσέρχονται σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.

Η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Madonna το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Σακίρα με τίτλο « Las Mujeres Ya No Lloran » ( οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε).

Η Κολομβιανή σταρ δήλωσε πως αναμένει αυτή η συναυλία στην Κοπακαμπάνα να είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.

Η εμφάνιση της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια), στον τοπικό τουρισμό. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο όπως μετέδωσε το Associated Press.

Η Σακίρα στην συναυλία-υπερπαραγωγή στην παραλία Κοπακαμπάνα / AP

